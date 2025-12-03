Los dardos de la defensa contra un testimonio clave sobre las presuntas coimas a Walter Bento

walter bento santos ortega.jpeg Javier Santos Ortega se quitó la vida tras hablar sobre las coimas a Walter Bento.

Los argumentos defensivos

Justamente, esa trágica decisión que tomó Javier Santos Ortega fue uno de los puntos atacados por los abogados defensores. "Las negociaciones que tuvo con la Fiscalía fue los que lo llevaron a tomar ese desenlace final. Le sacaron información en un estado psiquiátrico que estaba ajeno a cualquier legislación. No reunía las condiciones mínimas para brindar declaración. Los fiscales sabían de su cuadro psiquiátrico y de su intención de quitarse la vida".

Durante las declaración que brindó a lo largo de la causa, el contrabandista afirmó haber pagado coimas por una suma que superaba los 700.000 dólares. Lo hizo con una parte en efectivo, otra con la venta de departamentos y hasta de una lancha. Sobre este punto, el abogado Pablo Cazabán dijo que "las cifras que fue dando siempre fueron cambiando. Tanto en los montos, las formas de pago y las circunstancias. Es como las cañitas voladoras, salen para cualquier lado".

Walter Bento juicio mendoza septiembre.png Walter Bento.

Por su parte, su colega Juan Pablo Chales agregó que "ha ido mutando con diferentes montos que nunca precisó, a pesar de los números grandes y llamativos que mencionó. Nunca se supo cuánto, a quién, por qué motivo lo está entregando. Lo llamativo es que la fiscalía lo tome como un testimonio solvente para probar una coima".

Incluso apuntaron que Javier Santos Ortega aseguró haber entregado 300.000 dólares en efectivo que eran para el entonces juez Walter Bento, los cuales estaban dentro de una caja de zapatos, pero "estuvimos tentados de traer esas cantidad de billetes para demostrar que es imposible que entren en una caja de este tipo".