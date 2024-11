Un acusado confesó que pagó 300.000 dólares "para salir de la cárcel y eran para el juez Walter Bento"

Walter Bento-testimonios juicio Télam

El sospechoso del pago de coimas aseguró que la primera entrega fue de 300 mil dólares que entregó en una caja a Matías Aramayo en la puerta de su casa: "Eran para el juez Walter Bento, me lo dijo Martín Ríos".

Javier Santos Ortega confirmó que terminó pagando una coima de 722 mil dólares tras juntar dinero en efectivo y vender cuatro departamentos, uno de los cuales quedó en manos de una secretaria del Juzgado de Walter Bento. “Ríos, Aramayo y Aliaga me decían que iba a tener la plata y que no me hiciera el pelotudo porque tenía ir a para al juez Walter Bento”.

“Había dos departamentos. Uno se iba a ir para cada uno de los hijos del doctor Bento. Después dijeron que no, que iban a recibir plata”, detalló. “Fueron a ver hasta una lancha que tenía en la puerta de casa. ¿Por qué voy a mentir yo?”, agregó.

Cuando Diego Aliaga fue asesinado en julio de 2020, dijo que se preocupó porque “si aparecía su celular era una bomba. Yo decía ‘acá vamos todos presos’. Él me decía que hablaba con Walter Bento, que tenía línea directa”, recordó.

Javier Santos Ortega, pese a su confesión durante el comienzo de la investigación y la actual en el juicio, jamás se acogió a la Ley del Arrepentido. “Lo que dije es pura verdad, no mentí en nada. Mis abogados no querían que declarara, pero yo no quería más esta presión. Me molestaron las mentiras de Martín Ríos y Matías Aramayo. Llevo una presión de 6 años y no tengo vida ahora”, dijo.