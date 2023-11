La estrategia de Walter Bento para hacer caer al acusado que confesó coimas de 722 mil dólares

Walter Bento 3.jpeg El juez federal Walter Bento está siendo juzgado.

Los profesionales indicaron que el hombre arrastraba un cuadro depresivo grave por el cual estaba medicado. Desde el equipo de prensa del juez federal Walter Bento calificaron al situación de "grave" y "polémica". En particular destacaron la versión de un médico del Hospital Central que asistió durante 20 minutos a Javier Santos Ortega por esos días y quien dijo que "es difícil" que haya estado en condiciones de brindar una declaración ya que padecía un cuadro "tan avasallante que es difícil que una persona pueda estar centrada en una situación y pueda ser objetiva".

Por parte de la Fiscalía Federal sostienen que la declaración del confeso fue legal ya que estaban presentes su abogado defensor, el juez de la causa y otros empleados judiciales. Incluso otros de los psiquiatras que lo asisten como paciente aseguraron que, más allá del diagnóstico depresivo, el hombre estaba lúcido, orientado y consciente.

walter bento santos ortega.jpeg Javier Santos Ortega, el hombre que confesó haber pagado coimas.

Lo que dijo Javier Santos Ortega

En mayo de 2021, Javier Santos Ortega declaró que entregó un total de 722 mil dólares para recuperar su libertad mientras era investigado por contrabando. Detalló que en el pago "incluía una lancha que yo tomé por una deuda y que era como un yate. Matías Aramayo –uno de los abogados que se acogió a la Ley del Arrepentido- fue a buscar el dinero y contó los fajos. "Lo entregué todo junto en una aja de zapatos. Al otro día ya estaba en domiciliaria”, dijo.

Incluso se encontró un mensaje de celular que le envió el abogado Martín Ríos -otro de los arrepentidos de la causa- a Diego Aliaga -presunta mano derecha del juez Walter Bento para gestionar las coimas- con una foto de un escrito a mano sobre una suma de U$S800.000 que se detallaba entre dinero de contado, una lancha y dos departamentos.

Santos Ortega detalló que los departamentos estaban ubicados en calle Avellaneda de la Quina Sección, que pertenecían a sus hijas y que los vendió en 180 mil dólares a una empleada judicial. Hace dos semanas, en el juicio quedó demostrado con documentación del Registro de la Propiedad que una mujer que trabajaba en el juzgado de Walter Bento fue quien adquirió el inmueble pese a que días antes había tenido intervención en la causa de contrabando.

Pero antes de concretar las coimas, el contrabandista dijo que cuando fue detenido en la Unidad Federal 32 –los calabozos de Tribunales Federales- tuvo un intento de suicidio con una sábana y allí conoció a Walter Bento: “Me trasladaron al Hospital El Sauce. Bento entró por detrás de mí y me preguntó por qué había hecho eso. Después apareció el abogado Martín Ríos y me dijo que si ponía 300 mil dólares salía en 10 días. Anotó en un papelito lo que tenía que pagar y me dijo que es plata iba para mucha gente”.

Walter Bento juicio El Jury de Enjuiciamiento contra Walter Bento.

Día clave para Walter Bento

La próxima semana no habrá jornadas de debate penal en Mendoza porque el proceso se realiza semana por medio. Pero el miércoles 8 de noviembre será un día clave ya que se conocerá la resolución del Jury de Enjuiciamiento contra Walter Bento.

En Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura debe resolver si le quita los fueros, lo que implicaría que dejaría de ser magistrado y perdería la inmunidad política.

Además de perder su rol como juez federal Penal y con competencia electoral en Mendoza, se haría efectiva la prisión preventiva que está vigente en su contra. Lisa y llanamente, Bento podría ser detenido ese mismo día si el fallo resulta desfavorable.