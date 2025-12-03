Cinco mendocinos asumieron como diputados: las fórmulas que eligieron y la particular jura de Petri

La sanrafaelina Metral Asensio juró con la fórmula 3 por “Dios y la Patria”.

Embed - Los mendocinos juraron como diputados nacionales

La particular jura como diputado nacional de Luis Petri

Si bien eligió una fórmula tradicional, al momento de expresarse, Luis Petri fue más allá y pronunció su propio discurso en el Congreso.

“Por la Constitución, la libertad de los argentinos y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército de los Andes”, juró el mendocino, que vuelve al Congreso como diputado nacional.

Javier Milei asistió a la jura de diputados nacionales

Fueron 127 en total los diputados nacionales que juraron este miércoles en la sesión preparatoria.

El presidente Javier Milei siguió la jura desde un palco especial junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

javier milei congreso diputados nacionales Javier Milei siguió la jura de los diputados nacionales desde un palco en el Congreso. Foto: Noticias Argentinas

Se trató de un momento clave para La Libertad Avanza que este martes consiguió arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría en la Cámara Baja.

Milei lo había celebrado en redes sociales: “Primera minoría confirmada. VLLC! Fin”.