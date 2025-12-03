Inicio Política Cámara de Diputados de la Nación
Cinco mendocinos asumieron como diputados: las fórmulas que eligieron y la particular jura de Petri

Pamela Verasay y Álvaro Martínez renovaron su banca como diputados nacionales. También juraron Luis Petri, Emir Félix y Julieta Metral Asensio

Los nuevos diputados nacionales juraron en el Congreso. Foto: Noticias Argentinas

Los nuevos 127 diputados nacionales electos en las elecciones del pasado 26 de octubre se juraron como legisladores, ante la presencia del presidente Javier Milei. Entre ellos estuvieron los 5 mendocinos: Pamela Verasay, Emir Félix, Álvaro Martínez, Luis Petri y Julieta Metral Asensio.

Verasay, que además quedó como jefa del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, juró, con la fórmula 1, “desempeñar fielmente el cargo de diputada”.

Con la fórmula 2, “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios” juraron Félix, Martínez y Petri.

La sanrafaelina Metral Asensio juró con la fórmula 3 por “Dios y la Patria”.

La particular jura como diputado nacional de Luis Petri

Si bien eligió una fórmula tradicional, al momento de expresarse, Luis Petri fue más allá y pronunció su propio discurso en el Congreso.

“Por la Constitución, la libertad de los argentinos y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército de los Andes”, juró el mendocino, que vuelve al Congreso como diputado nacional.

Javier Milei asistió a la jura de diputados nacionales

Fueron 127 en total los diputados nacionales que juraron este miércoles en la sesión preparatoria.

El presidente Javier Milei siguió la jura desde un palco especial junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei siguió la jura de los diputados nacionales desde un palco en el Congreso.

Se trató de un momento clave para La Libertad Avanza que este martes consiguió arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría en la Cámara Baja.

Milei lo había celebrado en redes sociales: “Primera minoría confirmada. VLLC! Fin”.

