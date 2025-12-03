Cánticos, abucheos y provocaciones: el clima que se vivió en el Congreso durante el recambio de legisladores

Inmediatamente después de que el salteño encendiera la mecha, los libertarios lo abuchearon y retrucaron con "¡Presidente! ¡Presidente!".

En ese momento se mezclaron las consignas: el kirchnerismo y la izquierda gritaban "la Patria no se vende" y los libertarios taparon los cánticos al grito de "¡Libertad!".

El jefe de Estado entró a la contienda cuando su parcialidad empezó a cantar "la casta no se vende".

milei La secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: Infobae

La primera jura en el Congreso fue del Frente de Izquierda

Los primeros que juraron fueron los del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, que decoraron sus bancas con carteles contra "la invasión a Venezuela" y la "reforma laboral esclavista".

2025_12_42b9af86-22de-4bfb-a106-019525608696 Los diputados Nicolas del Caño y Romina del Plá.

Ambos juraron por el socialismo, por Palestina libre y por los derechos de los trabajadores, pero apenas se los pudo escuchar porque la hinchada libertaria los silbó de principio a fin, y hasta algún desubicado le pidió a Del Caño que se “bañara”.

Al diputado del PTS se lo vio discutir con Lilia Lemoine, quien desde la primera fila metió púa y provocó a los diputados opositores, como a Myriam Bregman (Frente de Izquierda), que hicieron discursos de tribuna durante sus juramentos.

En medio de silbidos estridentes, Del Caño también apuntó con vehemencia contra Patricia Bullrich, a quien señaló por la política “represiva” durante los años en que fue ministra de Seguridad.

"Por la libertad de Cristina"

Los libertarios también abuchearon cada vez que un diputado nacional de Unión por la Patria juró “por la libertad de Cristina”, como en los casos de Teresa García y la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora.

Sintiéndose agraviado, el mendocino de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, no paró un segundo de mascullar y reclamarle a quien presidía la sesión preparatoria, el radical chaqueño Gerardo Cipolini (a quien le tocó el rol de reemplazar a Martín Menem por ser el de mayor edad en el recinto, conforme a un protocolo tradicional del Congreso) que las juras se limitaran a la formalidad, sin discursos.

Uno de los momentos más álgidos se libró cuando al ser convocado para acercarse al estrado para la jura, Juan Grabois, provocativo, dio media vuelta, lo miró de frente con gesto adusto a Milei y le hizo un saludo con la mano izquierda que muchos interpretaron como “nazi”.

juan grabois jura diputado El diputado Juan Grabois.

Sin embargo, fuentes cercanas al referente del Frente Patria Grande aclararon a la Agencia Noticias Argentinas que se trató del saludo con tres dedos del personaje Katniss Everdeen en el libro y adaptación cinematográfica “Los Juegos del Hambre”, que significa resistencia y rebelión.

El mismo procedimiento repitió con Patricia Bullrich, pero antes de volver a sentarse en su banca dirigió su vista a Juliana Santillán, quien lo estaba increpando a la distancia, y le hizo un gesto con la nariz en referencia al hábito de aspirar cocaína que algunos opositores le atribuyen a la bonaerense libertaria.

La diputada libertaria que juró sobre la Torá

Por su parte, la diputada electa por La libertad Avanza Patricia Holzman, directora de la Fundación Judaica, eligió “prometer” (y no jurar dada la tradición hebrea) sobre la Torá (Antiguo Testamento).

Concluida la formalidad, se dio vuelta para encontrar la mirada cómplice de Milei, quien asintió y le hizo saber su conformidad con su peculiar forma de juramento.

El padre Juan Carlos Molina, diputado electo por Unión por la Patria, llegó vestido de cura, con su atuendo blanco y el rosario colgando.

Juró por “los wichis del Impenetrable abandonados, por el Papa Francisco, Hebe, las madres y abuelas en lucha y el pueblo de Santa Cruz”.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas