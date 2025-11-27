Extraordinarias: Milei acelera por la reforma laboral y el Presupuesto sin consenso

Aunque la fecha aún no está definida, dos funcionarios y dos fuentes legislativas coincidieron en señalar que el anuncio podría concretarse el viernes 5 de diciembre. De todos modos, el Gobierno evita confirmarlo: “No está definido, todo es posible”, sostuvo una fuente de alto rango.

Otro eje de discusión dentro del oficialismo es la extensión del período de extraordinarias. En la bancada libertaria gana terreno la idea de sesionar entre el 10 y el 31 de diciembre, con un eventual regreso en febrero. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, incluso promueve trabajar durante enero hasta el 28 de febrero. “Sería lo ideal, pero seguro activemos en diciembre, frenemos a principios de año y retomemos la última de enero”, señaló a esta agencia un legislador libertario.

Reforma laboral, tensiones y negociaciones

El objetivo central del Gobierno es lograr la sanción del Presupuesto y de la reforma laboral, iniciativa que mantiene tensiones con el sindicalismo. “No hay consenso. Los títulos y los argumentos que plantearon no nos permiten acordar. No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, advirtió Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y representante gremial en el Consejo de Mayo.

uocra c.jpg Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, y con un oscuro pasado como miembro del Batallón de Inteligencia 601.

También expresó sus reparos el presidente de la UIA, Martín Rappallini, quien pidió endurecer las limitaciones a los juicios laborales. El resto de los consejeros insistió en alcanzar un “equilibrio lógico” entre las partes.

Desde Balcarce 50 aseguran que escucharán todas las posiciones, pero remarcan que la decisión final será de Milei. “El Consejo es un órgano consultivo: tomamos las recomendaciones, pero la impronta es nuestra”, afirmaron fuentes oficiales.

En paralelo, el 9 de diciembre el Consejo de Mayo enviará al Congreso un documento que reunirá los proyectos destinados a materializar el Pacto de Mayo. Quedarán excluidos los puntos 5 y 9, referidos a la reforma previsional y a la ley de coparticipación, que serán tratados más adelante.

Integrantes del Consejo adelantaron que el borrador de la reforma laboral incluiría capítulos sobre ultraactividad, relación entre convenios, cargas fiscales, peajes y financiamiento de sindicatos y cámaras, derechos colectivos e individuales, trabajadores autónomos y democracia sindical.

Trascendió que desde el sector empresario buscan una nueva redacción sobre los derechos y condiciones relacionadas con las vacaciones para los trabajadores.

Fuente: Noticias Argentinas