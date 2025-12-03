Luis Petri fue elegido como vice segundo en Diputados y disparó contra el kirchnerismo

Embed - Luis Petri: discurso en el Congreso

De este modo Petri volvió a defender la designación de Carlos Presti al frente de la cartera de Defensa frente a los cuestionamientos de la oposición, sobre todo del peronismo, que consideró un retroceso para la democracia nombrar a un miembro de las fuerzas armadas en un cargo político. Esto no había ocurrido desde el retorno del sistema democrático a la Argentina en 1983. Siempre fueron civiles los ministros.

Martín Menem reelecto presidente

El presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, fue reelecto por amplia mayoria con el respaldo de la Libertad Avanza y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria y la izquierda.

Secundarán a Menem como vicepresidenta primera, Cecilia Moreau (UxP), y Luis Petri como vicepresidente segundo.

La vicepresidencia tercera quedó en medio de una polémica ya que es reclamada por los interbloques Unidos y otro que armaron el PRO, UCR, Adelante Buenos Aires, y por Santa Cruz, dado que los dos tienen 22 legisladores cada uno.

Pese a la queja de la jefa del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, hubo acuerdo entre la Libertad Avanza, y los bloques aliados para postergar esta decisión.

La eleccion del presidente de la cámara comenzó cerca de las 15 luego de la jura de los 127 legisladores.

La elección de Menem fue respaldada por la Libertad Avanza, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, la UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca, y los monobloques de Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz.

Al abrir el debate sobre la designación de autoridades, el presidente de bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, propuso la reeleccion de Menem al sostener que “es el dirigente indicado para llevar adelante las reformas" que impulsa el gobierno nacional.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, German Martínez, cuestionó la gestión de Menem porque “funcionó mas como jefe de bloque que como presidente de la Cámara de Diputados”, y dijo que pese a que no acompañarán su reelección dijo que esperaba que se mejore “la relación” entre las fuerzas políticas.