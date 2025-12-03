El mendocino Luis Petri fue elegido este miércoles vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Nación y a la hora de los discursos lanzó fuertes críticas al kirchnerismo.
Luis Petri fue elegido como vice segundo en Diputados y disparó contra el kirchnerismo
El mendocino Luis Petri fue elegido este martes vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados. Aprovechó para criticar al peronismo
Petri aludió a los cuestionamientos por haber nombrado un militar como su sucesor en el Ministerio de Defensa de la Nación y, en se sentido, recordó el origen castrense de Juan Domingo Perón.
"El fundador del peronismo era un militar y fue ministro de Guerra. Se sienten cómodos poniendo Montoneros en el Ministerio de Defensa. ¿¡Pero por qué no van al psicólogo!?" dijo Petri a viva voz en el recinto en la que nornada en la que prestraron juramento 127 diputados electos el 26 de octubre, entre ellos 5 de Mendoza.
De este modo Petri volvió a defender la designación de Carlos Presti al frente de la cartera de Defensa frente a los cuestionamientos de la oposición, sobre todo del peronismo, que consideró un retroceso para la democracia nombrar a un miembro de las fuerzas armadas en un cargo político. Esto no había ocurrido desde el retorno del sistema democrático a la Argentina en 1983. Siempre fueron civiles los ministros.
Martín Menem reelecto presidente
El presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, fue reelecto por amplia mayoria con el respaldo de la Libertad Avanza y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria y la izquierda.
Secundarán a Menem como vicepresidenta primera, Cecilia Moreau (UxP), y Luis Petri como vicepresidente segundo.
La vicepresidencia tercera quedó en medio de una polémica ya que es reclamada por los interbloques Unidos y otro que armaron el PRO, UCR, Adelante Buenos Aires, y por Santa Cruz, dado que los dos tienen 22 legisladores cada uno.
Pese a la queja de la jefa del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, hubo acuerdo entre la Libertad Avanza, y los bloques aliados para postergar esta decisión.
La eleccion del presidente de la cámara comenzó cerca de las 15 luego de la jura de los 127 legisladores.
La elección de Menem fue respaldada por la Libertad Avanza, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, la UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca, y los monobloques de Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz.
Al abrir el debate sobre la designación de autoridades, el presidente de bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, propuso la reeleccion de Menem al sostener que “es el dirigente indicado para llevar adelante las reformas" que impulsa el gobierno nacional.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, German Martínez, cuestionó la gestión de Menem porque “funcionó mas como jefe de bloque que como presidente de la Cámara de Diputados”, y dijo que pese a que no acompañarán su reelección dijo que esperaba que se mejore “la relación” entre las fuerzas políticas.