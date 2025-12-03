Luego de los graves destrozos que provocaron más de 100 alumnos de 5° año del colegio Santa María, y de las duras sanciones que les aplicó esa institución privada que depende de la Universidad Champagnat, varios padres acudieron a quejarse por la dureza y la inequidad de esas sanciones. Sin embargo, desde la institución salieron a confirmar que no modificarán su decisión de aplicar sanciones colectivas.
El colegio Santa María confirmó que no dará marcha atrás con las sanciones que aplicó a 140 alumnos
El representante legal del colegio, Juan Torrecillas, aseguró que tienen probado quiénes fueron los responsables de los daños y por eso aplicaron las sanciones
"El trabajo que viene haciendo el Consejo Escolar y el cuerpo directivo sobre el relevamiento de los daños y quienes participaron en los hechos, ha sido muy complejo. Hay que recordar también que se los pudo ver en vivo y en directo porque ese día estaban presentes desde profesores hasta el cuerpo directivo y en el anexo 1 de la resolución 65/25 aparecen quienes en la institución creemos que son responsables de los hechos", respondió Juan Andrés Torrecillas, respresentante legal del colegio a Canal 7.
Torrecillas salió a responder también el planteo de varios padres de chicos amonestados quienes este miércoles reprocharon la "inequidad" de las sanciones que recibieron sus hijos argumentando que había sido una sanción colectiva y a todos por igual, cuando hubo alumnos que provocaron efectivamente destrozos y otros que "sólo tiraron papelitos"
"Hemos recibido planteos de las familias diciendo que hay chicos que participaron en los hechos y no están en ese listado y los hemos invitado a que aporten los elementos que tengan en su poder para continuar evaluando el proceso y si correspondiere y hubiere elementos fehacientes de la participación de esos chicos habrá que incluirlos dentro del grupo de alumnos a aplicarles este tipo de sanciones disciplinarias y sociales", retrucó dejando abierta la posibilidad de extender aún más la listas de los sancionados.
Quiénes de los alumnos sancionados podrían quedarse libres
El representante legal del colegio Santa María recordó que ante los diversos destrozos en las aulas y el mobiliario que provocaron los flamantes egresados, la institución emitió una resolución excepcional que combina penalidades disciplinarias directas con un riguroso plan intensivo de reparación de daños.
Entre esas sanciones se incluye aplicar 20 amonestaciones para todos los alumnos que están en el listado del anexo 1 de esa resolución. "Pero la efectivización de esas sanciones está supeditada a que los alumnos cumplan con el plan de reparación y capacitación escolar aprobado y de cumplirse íntegramente y de aprobar el coloquio que hemos dispuesto en la misma resolución, esos alumnos podrán gozar de una reducción de las sanciones por lo cual quedarían con 14 amonestaciones", detalló.
En esa línea, Torrecillas amplió que hay alumnos que ya registraban sanciones graves (que serían más de 5 amonestaciones que es una sanción leve) los cuales, aún sumándoles el mínimo de amonestaciones por estos destrozos, que son esas 14 amonestaciones, acumularían más de 20 por lo que quedarían en condición de alumno libre y estarán obligados a rendir todas las materias.
"Según los datos que tendríamos serían unos 11 alumnos que hoy están en esa situación y podrían quedar libres", aportó.
El vocero del colegio admitió que lo sucedido ha generado una "enorme preocupación y tristeza en toda la comunidad educativa. Yo soy docente de la institución hace muchos años y mis hijos concurren a ese colegio con lo cual no puedo dejar de marcar que los hechos revisten una gravedad inusitada y requieren de una sanción de medidas extraordinarias en este sentido", concluyó.