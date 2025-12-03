El colegio Santa María confirmó que no dará marcha atrás con las sanciones que aplicó a 140 alumnos

"Hemos recibido planteos de las familias diciendo que hay chicos que participaron en los hechos y no están en ese listado y los hemos invitado a que aporten los elementos que tengan en su poder para continuar evaluando el proceso y si correspondiere y hubiere elementos fehacientes de la participación de esos chicos habrá que incluirlos dentro del grupo de alumnos a aplicarles este tipo de sanciones disciplinarias y sociales", retrucó dejando abierta la posibilidad de extender aún más la listas de los sancionados.

Quiénes de los alumnos sancionados podrían quedarse libres

El representante legal del colegio Santa María recordó que ante los diversos destrozos en las aulas y el mobiliario que provocaron los flamantes egresados, la institución emitió una resolución excepcional que combina penalidades disciplinarias directas con un riguroso plan intensivo de reparación de daños.

Entre esas sanciones se incluye aplicar 20 amonestaciones para todos los alumnos que están en el listado del anexo 1 de esa resolución. "Pero la efectivización de esas sanciones está supeditada a que los alumnos cumplan con el plan de reparación y capacitación escolar aprobado y de cumplirse íntegramente y de aprobar el coloquio que hemos dispuesto en la misma resolución, esos alumnos podrán gozar de una reducción de las sanciones por lo cual quedarían con 14 amonestaciones", detalló.

Juan Andrés Torrecilla, representante legal del colegio Santa María Juan Andrés Torrecillas, respresentante legal del colegio Santa María.

En esa línea, Torrecillas amplió que hay alumnos que ya registraban sanciones graves (que serían más de 5 amonestaciones que es una sanción leve) los cuales, aún sumándoles el mínimo de amonestaciones por estos destrozos, que son esas 14 amonestaciones, acumularían más de 20 por lo que quedarían en condición de alumno libre y estarán obligados a rendir todas las materias.

"Según los datos que tendríamos serían unos 11 alumnos que hoy están en esa situación y podrían quedar libres", aportó.

El vocero del colegio admitió que lo sucedido ha generado una "enorme preocupación y tristeza en toda la comunidad educativa. Yo soy docente de la institución hace muchos años y mis hijos concurren a ese colegio con lo cual no puedo dejar de marcar que los hechos revisten una gravedad inusitada y requieren de una sanción de medidas extraordinarias en este sentido", concluyó.