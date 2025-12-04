Los beneficios de la pimienta negra, ayuda a mejorar la memoria y la atención

Una vez recolectadas se dejan secar al sol, de manera que la baya toma su característica tonalidad negra y su textura rugosa. De sabor intenso, picante y con cierto amargor, la pimienta negra es la más aromática de todas.

La pimienta negra ayuda a estimular las enzimas digestivas del páncreas, facilitando la digestión y promoviendo un mejor funcionamiento del sistema gastrointestinal. Además, al aumentar la producción de ácido gástrico, también puede ayudar a reducir problemas como la pesadez después de las comidas.

Algunos estudios sugieren que la pimienta negra puede ayudar a reducir la acumulación de grasa y favorecer la termogénesis, contribuyendo a la pérdida de peso en un plan de vida saludable. Sin embargo, las pruebas sobre reducción del apetito son preliminares y no concluyentes para recomendar su uso terapéutico.

En estudios in vitro y en modelos animales, la pimienta negra ha mostrado actividad antioxidante y antiinflamatoria, siendo capaz de combatir los radicales libres, proteger las células del daño oxidativo y ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro. No obstante, faltan ensayos clínicos en humanos para demostrar efectos significativos.

pimienta2 La pimienta negra ayuda a estimular las enzimas digestivas del páncreas, facilitando la digestión y promoviendo un mejor funcionamiento del sistema gastrointestinal.

Algunos estudios preclínicos indican que la pimienta negra puede reducir los niveles de colesterol y contribuir al control del azúcar en sangre, promoviendo la salud cardiovascular y el equilibrio metabólico. Dichos estudios, también señalan que muchas conclusiones provienen de formas concentradas, no del uso culinario común.

Otro de los beneficios de la pimienta negra molida es su capacidad para mejorar la absorción de la curcumina y otros nutrientes esenciales, cuando se consume junto a otros alimentos o suplementos. Estos efectos están bien documentados en modelos animales o celulares, pero se requiere más investigación clínica en humanos.

La piperina puede influir en la función cerebral, ayudando a mejorar la memoria y la atención. Además, los investigadores también destacan que puede ayudar a mantener la agudeza mental con la edad. Este efecto se está investigando en estudios de laboratorio, por lo que todavía no existe evidencia científica sólida.

Fuente: atida.com