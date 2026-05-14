Mezclar yerba mate con lavanda: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda la mezcla de yerba mate con lavanda

Al añadir flores de lavanda al mate, se incorporan propiedades ansiolíticas naturales que actúan como un ancla, y el resultado es una especie de estado de alerta tranquila.

Otro motivo fundamental para elegir esta mezcla es la salud gástrica. La lavanda tiene propiedades antiespasmódicas y sedantes que ayudan a relajar los músculos digestivos.

flores de lavanda Las flores de lavanda pueden ser altamente beneficiosas para la digestión.

Los consumidores del mate que usan esta combinación son aquellos que sufren habitualmente de acidez o de pesadez estomacal, ya que esta flor ayuda a suavizar el impacto de la yerba en el estómago.

Como puedes ver, el uso de la lavanda dentro del mate no es solo una combinación en las redes sociales, sino que es una decisión inteligente que puede darte grandes beneficios.

Cómo mezclar lavanda con yerba para obtener los beneficios mencionados