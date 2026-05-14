Mezclar yerba mate con lavanda: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En pleno ritual del mate, muchas son las personas que prefieren mezclar la yerba con otros elementos para obtener grandes beneficios para la salud. En este sentido, una de las plantas protagonistas puede ser la lavanda, cuyas hojas pueden ser colocadas dentro de la famosa "montañita".
Al añadirle lavanda al mate, básicamente tienes que saber que el resultado será la evitación de los picos de ansiedad, siempre con la energía que puede aportar el mate en sí mismo.
Por qué se recomienda la mezcla de yerba mate con lavanda
Al añadir flores de lavanda al mate, se incorporan propiedades ansiolíticas naturales que actúan como un ancla, y el resultado es una especie de estado de alerta tranquila.
Otro motivo fundamental para elegir esta mezcla es la salud gástrica. La lavanda tiene propiedades antiespasmódicas y sedantes que ayudan a relajar los músculos digestivos.
Los consumidores del mate que usan esta combinación son aquellos que sufren habitualmente de acidez o de pesadez estomacal, ya que esta flor ayuda a suavizar el impacto de la yerba en el estómago.
Como puedes ver, el uso de la lavanda dentro del mate no es solo una combinación en las redes sociales, sino que es una decisión inteligente que puede darte grandes beneficios.
Cómo mezclar lavanda con yerba para obtener los beneficios mencionados
- En lo que respecta a las cantidades: utiliza un 90% de yerba y un 10% de flores de lavanda secas.
- La ubicación de las flores: ubica la lavanda en el fondo del mate o mézclala previamente con la yerba seca para que el sabor sea uniforme.
- Temperatura del agua: evita que el agua supere los 80°C. El agua demasiado caliente puede quemar los aceites esenciales de la lavanda, volviendo la infusión amarga y anulando sus propiedades relajantes.