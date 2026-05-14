El misterio de "El Ojo", la isla de Argentina que gira sola y cambia de lugar

El descubrimiento de la isla que cambió el mapa

Todo comenzó en 2016, cuando el cineasta Sergio Neuspiller buscaba locaciones para un film de terror. Al navegar por Google Earth, notó una anomalía geométrica: un círculo tan perfecto que parecía artificial. Al viajar al lugar, la sorpresa fue mayor. No solo la isla existía, sino que estaba rotando.

"Descubrimos que la isla no es una formación estática. Al comparar imágenes de distintas décadas, vimos que 'El Ojo' gira sobre su propio eje, chocando contra las paredes del canal y puliéndolas hasta lograr esa forma circular única", relatan quienes han estudiado el lugar.

¿Naturaleza caprichosa o fenómeno sobrenatural?

La ciencia tiene una explicación técnica: se trataría de un embalse de vegetación flotante que se desprendió del fondo. La corriente del agua genera un movimiento rotatorio constante que, por fricción, moldea la isla y el terreno circundante.

Sin embargo, para los amantes del misterio, la teoría científica no alcanza a explicarlo todo:

Agua cristalina: A diferencia del agua marrón y turbia del Delta, el agua que rodea a "El Ojo" es extrañamente transparente y fría.

A diferencia del agua marrón y turbia del Delta, el agua que rodea a "El Ojo" es extrañamente transparente y fría. Tierra firme: Mientras que los alrededores son puro lodo y pantano, la superficie de la isla es sólida y resistente.

Mientras que los alrededores son puro lodo y pantano, la superficie de la isla es sólida y resistente. Interferencias: Algunos expedicionarios aseguran que equipos electrónicos y brújulas presentan comportamientos erráticos al acercarse.

isla el ojo

Un destino casi inalcanzable

A pesar del interés masivo que genera en redes sociales y foros de investigación, visitar "El Ojo" es una odisea. El terreno es hostil, carece de caminos y está protegido por una vegetación impenetrable. Por ahora, el público general debe conformarse con verlo desde el cielo o a través de las coordenadas de Google Maps.