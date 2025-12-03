Roberto Castillo, el abogado de los cinco mendocinos detenidos en Miami, brindó detalles sobre la situación legal de sus defendidos y desmintió tajantemente varias afirmaciones que circularon en las últimas horas.
El abogado de los 5 mendocinos detenidos en Miami afirmó que la Policía "hizo una exageración total"
Roberto Castillo, abogado de los 5 mendocinos detenidos en Miami, desmintió versiones periodísticas sobre el robo en un shopping y defendió la honorabilidad de sus clientes
Los involucrados, Diego Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Juan Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua, fueron arrestados el domingo pasado en el Dolphin Mall (Florida, EE.UU.), acusados de robo en tiendas de reconocidas marcas. El caso sorprende porque todo indica que son personas de alto poder adquisitivo.
"Recién corté un Zoom con el abogado que está trabajando en Miami y lo que me explicaba es que por cuestiones políticas allá se están haciendo este tipo de acusaciones. Hay una exageración por parte de la Policía para mostrar que son duros con los migrantes", definió el letrado.
Mendocinos detenidos en Miami: ¿delito o xenofobia?
Castillo asoció la detención de los mendocinos con el clima antilatino que potenció el gobierno de Donald Trump, en un proceso que muchos ya califican como escalada xenófoba.
Enfatizó que los acusados no son 'mecheros' ni formaban parte de una banda. "Son cinco personas con un poder adquisitivo importante, de dinero, de patrimonio, de empresas. No tienen antecedentes penales, son gente de trabajo", recalcó el letrado, agregando que el viaje a Miami era algo que hacían frecuentemente y que no se trataba -como se especula- de una despedida de soltero.
Desmentidas sobre lo ocurrido en el shopping de Miami
El abogado también refutó la magnitud del presunto robo. Según Castillo, el valor de lo supuestamente sustraído es "mucho menos que lo que se dice" y en cualquier caso no involucra a todos los acusados sino a uno solo que no pudo explicar bien de dónde habían salido los productos que llevaba cuando fue sorprendido por los uniformados.
Se cree que la seguridad del lugar vio a través de las cámaras lo que estaba ocurriendo en las tiendas. Y es probable que esas grabaciones terminen siendo fundamentales en el futuro de la causa, que está a cargo de la jueza Mindy Glazer.
Los mendocinos se encuentran actualmente en Miami, pero no se ha explicitado que tengan prohibido salir del país del norte: sólo se les impuso una fianza. La defensa está trabajando en el regreso, y especula que en los próximos días se alivianarán los cargos, al demostrarse que no se trató de una movida "organizada" previamente.
"Ellos son personas de perfil muy bajo -subrayó Castillo-; por eso me han pedido que me encargue de la comunicación".
Castillo es un letrado hábil en los medios y las redes. Por eso ya comenzó su defensa también en el campo de las redes sociales, como muestra este posteo reciente:
También fue abogado de Julieta Silva
Roberto Castillo, que vive en Buenos Aires, es conocido en Mendoza porque defendió recientemente a Julieta Silva, la mujer que hace algunos años fue condenada por atropellar y matar a su novio en San Rafael y que, en los últimos tiempos, enfrentó otro escándalo por un caso de violencia contra otra expareja.
Esa defensa, de la que también formó parte su colega Clarisa Fuentes, pidió un juicio abreviado y así en octubre se dictó sentencia contra Silva por lesiones leves, aunque Castillo adujo repetidamente que se trató de una causa teñida de "estigma social" por la hostilidad que mucha gente siente por su defendida.