El abogado de los 5 mendocinos detenidos en Miami afirmó que la Policía "hizo una exageración total"

mendocinos detenidos en miami Como en las películas: los 5 mendocinos detenidos en Miami.

Mendocinos detenidos en Miami: ¿delito o xenofobia?

Castillo asoció la detención de los mendocinos con el clima antilatino que potenció el gobierno de Donald Trump, en un proceso que muchos ya califican como escalada xenófoba.

Enfatizó que los acusados no son 'mecheros' ni formaban parte de una banda. "Son cinco personas con un poder adquisitivo importante, de dinero, de patrimonio, de empresas. No tienen antecedentes penales, son gente de trabajo", recalcó el letrado, agregando que el viaje a Miami era algo que hacían frecuentemente y que no se trataba -como se especula- de una despedida de soltero.

roberto castillo abogado penalista El abogado penalista Roberto Castillo asumió la defensa de los mendocinos detenidos en Miami. Foto: Instagram.

Desmentidas sobre lo ocurrido en el shopping de Miami

El abogado también refutó la magnitud del presunto robo. Según Castillo, el valor de lo supuestamente sustraído es "mucho menos que lo que se dice" y en cualquier caso no involucra a todos los acusados sino a uno solo que no pudo explicar bien de dónde habían salido los productos que llevaba cuando fue sorprendido por los uniformados.

Se cree que la seguridad del lugar vio a través de las cámaras lo que estaba ocurriendo en las tiendas. Y es probable que esas grabaciones terminen siendo fundamentales en el futuro de la causa, que está a cargo de la jueza Mindy Glazer.

mindy glazer La jueza Mindy Glazer tiene en sus manos el futuro de los 5 mendocinos detenidos por presunto robo en Miami.

Los mendocinos se encuentran actualmente en Miami, pero no se ha explicitado que tengan prohibido salir del país del norte: sólo se les impuso una fianza. La defensa está trabajando en el regreso, y especula que en los próximos días se alivianarán los cargos, al demostrarse que no se trató de una movida "organizada" previamente.

"Ellos son personas de perfil muy bajo -subrayó Castillo-; por eso me han pedido que me encargue de la comunicación".

Castillo es un letrado hábil en los medios y las redes. Por eso ya comenzó su defensa también en el campo de las redes sociales, como muestra este posteo reciente:

roberto castillo mendocinos detenidos en Miami

También fue abogado de Julieta Silva

Roberto Castillo, que vive en Buenos Aires, es conocido en Mendoza porque defendió recientemente a Julieta Silva, la mujer que hace algunos años fue condenada por atropellar y matar a su novio en San Rafael y que, en los últimos tiempos, enfrentó otro escándalo por un caso de violencia contra otra expareja.

Esa defensa, de la que también formó parte su colega Clarisa Fuentes, pidió un juicio abreviado y así en octubre se dictó sentencia contra Silva por lesiones leves, aunque Castillo adujo repetidamente que se trató de una causa teñida de "estigma social" por la hostilidad que mucha gente siente por su defendida.