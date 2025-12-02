La jueza de Miami que sentenció a 5 mendocinos mecheros se hizo famosa cuando condenó a un amigo

mendocinos detenidos robos mecheros miami Los 5 mendocinos detenidos por robos en Miami. Foto: Gentileza La Nación

La jueza lamentó condenar a su antiguo compañero

A continuación se dirigió a los presentes en la audiencia y explicó con detalles, mientras Booth se derrumbaba en llanto sobre la mesa: “Escuchen, este era el chico más agradable de la secundaria. Era el mejor chico de la secundaria. Yo solía jugar al fútbol con él y con otros niños”.

“Lo siento mucho. Espero que puedas salir bien de esto y llevar una vida legal”, le sonrío la mediadora mientras el detenido sólo podía sollozar y tomarse la cabeza entre las manos.

Finalmente, el hombre cumplió con su sentencia y la jueza fue a recibirlo junto con su familia. Tras el reencuentro en libertad, Booth sostuvo: “Ella es una inspiración y motivación para mí, ver a Mindy es increíble porque sé dónde podría haber estado. Pero, no me voy a rendir ante la vida, es una nueva oportunidad

En agosto de 2024 regresó a la cárcel por robo a un hombre de 85 años. Si bien no fue violento, el atacante se hizo pasar por plomero, le arrancó la cadena de oro que el anciano tenía en el cuello, y huyó a las corridas.

No obstante, el acusado se enfrentó a otro juez por varios cargos, entre los cuales se mencionaron los de robo y agresión. Además se le negó la libertad bajo fianza.

mindy glazer La jueza Mindy Glazer de Estados Unidos. Foto: Law.

Los mendocinos atrapados in fraganti

Cinco mendocinos se hicieron pasar por turistas en Miami, pero fueron detenidos tras cometer robos en tiendas del reconocido centro comercial Dolphin Mall, en el sur de Florida. La Policía vio su accionar a través de las cámaras de seguridad.

La seguidilla de robos que habría sido cometida por los mendocinos ocurrió en domingo pasado. La Policía que cumplía con un servicio adicional dentro del predio fue alertada por el robo en varios locales.

Tras su detención, los identificaron como Diego Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), quienes tenían pasajes para regresar a Argentina este miércoles.

Fuente: Noticias Argentinas.