¿Vale la pena el ADN de salmón? El tratamiento para la piel que revoluciona Miami

“Buscamos un espacio donde la piel reciba tanto técnica como mimo, sin que el costo lo convierta en un lujo prohibido”, comenta Gabriela.

TRATAMIENTO SPA

¿De qué se trata y por qué tanto interés?

El tratamiento con ADN de salmón utiliza polinucleótidos extraídos del ADN del salmón para estimular la regeneración celular, aumentar la producción de colágeno, mejorar la hidratación de la piel y unificar el tono cutáneo. Si bien el nombre puede sonar sensacionalista, la base científica -aunque aún emergente- apunta a que estos fragmentos de ADN resultan altamente biocompatibles con la piel humana.

En un mercado tan competitivo como el de Miami, este tipo de tratamientos permiten que un centro como PIEL skin rituals –que combina tecnología, ambiente relajado y personalización– se diferencie. Bárbara explica: “La clave está en la calidad del proceso y en el seguimiento. No es sólo la sesión; es lo que viene después: protección solar, rutina, constancia”.

TRATAMIENTO ADN DE SALMON EN PIEL ADN DE SALMON EN MIAMI

¿Para quién es el ADN de Salmón y qué hay que tener en cuenta?

Especialistas indican que este tipo de protocolo es ideal para personas con signos de envejecimiento, manchas, piel apagada o cicatrices de acné. El tratamiento puede requerir varias sesiones para un efecto prolongado y se recomienda evitar exposición solar intensa antes y después. Una ventaja adicional es que la recuperación es mínima.

¿Vale la pena el ADN de Salmón?

En un entorno donde la estética rápida y “visible” es moneda corriente, el ADN de salmón se posiciona como la opción que va un poco más profundo: piel “mejor” y no sólo “más bonita”. Y por cómo lo plantea PIEL skin rituals —como un ritual diario, no un lujo extremo— puede convertirse en la apuesta inteligente para quienes habitan la dinámica Miami-latina y buscan valor real en su piel.