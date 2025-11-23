Un hombre de 22 años dejó embarazada a su prima de 13

El dramático episodio salió a la luz en las últimas horas, luego de que la maestra de séptimo grado se presentara en la Comisaría Nº 16 de Clodomira para informar lo que la nena le había confesado.

En su relato, la mujer explicó que la menor presentaba actitudes retraídas y episodios de llanto persistente desde hacía varios días.

En ese contexto, preocupada por ella, decidió hablar con la adolescente, quien -acompañada por una compañera de curso- confesó que se había realizado un test de embarazo que había dado resultado positivo.

La docente, además de realizar la denuncia, alertó de inmediato a la madre de la menor, quien la trasladó a un centro de salud. Allí, una ecografía confirmó que la chica cursaba un embarazo de meses de gestación.

Con la denuncia formalizada y las primeras pruebas reunidas, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Ana Carolina Azar, solicitó la detención del sospechoso.

abuso2 Santiago del Estero. Un hombre de 22 años abusó sexualmente de su prima de 13 y la dejó embarazada.

La jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Luciana Oyola, autorizó el operativo y ordenó imputarlo por abuso sexual con acceso carnal.

Personal de la Comisaría Nº 16 se dirigió al domicilio del acusado. El joven fue sorprendido mientras dormía y quedó inmediatamente detenido. Según el testimonio de la víctima, el abuso ocurrió una única vez en la casa del sospechoso.

Tras relatar los hechos en detalle a su madre, la menor ratificó la denuncia ante las autoridades. El imputado permanece alojado en la dependencia policial a la espera de ser indagado por la fiscal Azar.

La investigación destacó especialmente el rol de la docente, cuya atención y sensibilidad ante los cambios emocionales y físicos de la estudiante fueron determinantes para que el caso saliera a la luz y avanzara con celeridad.

Fuente: tn.com.ar