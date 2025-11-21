Cómo hacer el maquillaje de la película "Orgullo y Prejuicio" en casa

Malone asegura que usaban mucho protector solar, sobre todo porque muchas escenas las filmaban al aire libre. Además, el protector les brindaba un brillo especial en la piel. "Nos hacíamos las cejas y rizábamos las pestañas", explica la actriz.

Además, la actriz confesó que para maquillar los labios y darle un poco de color a las mejillas o cachetes, usaban una remolacha partida por la mitad, la cual les dejaba un tono rosado saludable.

Sin dudas se trata de un truco de maquillaje amigable para la piel y además es económico. En cuanto a los peinados, se usaban recogidos y se decoraban con unas flores silvestres.

Es importante compartir que en la época de la Regencia, las jóvenes y sus doncellas preparaban sus propios "rouges" con ingredientes que tenían a mano como por ejemplo la cochinilla, un animalito que se hizo muy famoso por brindar el color "carmín", un rojo intenso que ha tenido miles de usos. Pero también se usaba remolacha o frutos rojos para dar un aspecto más natural a la piel y a los labios.