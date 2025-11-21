Uno de los puntos más llamativos de las películas inspiradas en la época de la Regencia británica(1795 y 1837) es que las jóvenes siempre lucen impecables, no solo en cuanto a su cabello (peinados), sino también en cuanto a su piel.
Cómo hacer el maquillaje de la película "Orgullo y Prejuicio" en casa
Usando una verdura, aprendé a crear el maquillaje de la película "Orgullo y Prejuicio" y luce como una joven de la Regencia británica
Un ejemplo de ello es la película "Orgullo y Prejuicio" donde las jóvenes lucen pieles sanas y rozagantes. A continuación te enseñaremos cómo lograr un maquillaje inspirado en esta película y en aquellas producciones de época que nos encantan.
¿Cómo hacer en casa el maquillaje de "Orgullo y Prejuicio"?
La actriz Jenna Malone, quien personificó a Kitty en la película "Orgullo y Prejuicio" mostró en su TikTok cómo hacer un maquillaje inspirado en esta producción. El paso a paso es muy sencillo, a continuación lo explicamos.
Malone asegura que usaban mucho protector solar, sobre todo porque muchas escenas las filmaban al aire libre. Además, el protector les brindaba un brillo especial en la piel. "Nos hacíamos las cejas y rizábamos las pestañas", explica la actriz.
Además, la actriz confesó que para maquillar los labios y darle un poco de color a las mejillas o cachetes, usaban una remolacha partida por la mitad, la cual les dejaba un tono rosado saludable.
Sin dudas se trata de un truco de maquillaje amigable para la piel y además es económico. En cuanto a los peinados, se usaban recogidos y se decoraban con unas flores silvestres.
Es importante compartir que en la época de la Regencia, las jóvenes y sus doncellas preparaban sus propios "rouges" con ingredientes que tenían a mano como por ejemplo la cochinilla, un animalito que se hizo muy famoso por brindar el color "carmín", un rojo intenso que ha tenido miles de usos. Pero también se usaba remolacha o frutos rojos para dar un aspecto más natural a la piel y a los labios.