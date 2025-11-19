Calzado de verano: qué opciones y diseños no pueden faltar en tu placard

Este verano se usarán mucho las sandalias que cuentan con un sujetador de dedo, y de esta manera nos brindan mayor seguridad al caminar.

Calzado verano (2) Este verano se usará mucho el color marrón en el calzado.

Por otro lado debemos hablar del famoso "estampado vaca", el cual se usará muchísimo durante el verano, y lo mismo ocurrirá con aquellos zapatos que tengan flecos.

Es importante aclarar que los flecos siempre aportan movimiento. Si quieres que NO te miren las piernas o cualquier otra parte del cuerpo, lo mejor es optar por un calzado con flecos para poder distraer y llamar la atención.

Otra recomendación que podemos brindarte es que cualquier calzado que tenga soga o yute, siempre es mejor usarlos de día y hasta las 19hs. NUNCA deben usarse por la noche.

Si tienes un look sencillo y quieres elevarlo, lo mejor es optar por calzado metalizado (tanto de día como de noche). Puedes elegir plateado, dorado o incluso rosado golden.

Zapatos verano "Estampado de vaca" y flecos, lo que más se usará en verano.

Para finalizar, te aconsejamos siempre buscar sandalias o calzado que tenga el taco justo a la misma altura del tacón. Este tipo de taco son los más cómodos, en comparación con un taco chino o chupete.