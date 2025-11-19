Calzado de verano: qué opciones y diseños no pueden faltar en tu placard

El verano está por llegar y sus altas temperaturas ya se sienten, lo cual nos invita a comenzar a usar calzado con mayores aberturas y que sea más fresco.
Si tienes que renovar tus zapatos, o si quieres saber si lo que ya tienes "sigue estando a la moda", a continuación te diremos qué calzado no puede faltarte este verano.
¿Qué calzado no puede faltar en tu placard este verano?
Lo primero que debes saber es que el color de este verano es el marrón. Si bien se trata de un tono que por lo general suele asociarse únicamente al invierno, esta temporada primavera-verano 2025/2026 se usará muchísimo. El calzado de color marrón queda muy bien cuando tenemos las piernas bronceadas.
Este verano se usarán mucho las sandalias que cuentan con un sujetador de dedo, y de esta manera nos brindan mayor seguridad al caminar.
Por otro lado debemos hablar del famoso "estampado vaca", el cual se usará muchísimo durante el verano, y lo mismo ocurrirá con aquellos zapatos que tengan flecos.
Es importante aclarar que los flecos siempre aportan movimiento. Si quieres que NO te miren las piernas o cualquier otra parte del cuerpo, lo mejor es optar por un calzado con flecos para poder distraer y llamar la atención.
Otra recomendación que podemos brindarte es que cualquier calzado que tenga soga o yute, siempre es mejor usarlos de día y hasta las 19hs. NUNCA deben usarse por la noche.
Si tienes un look sencillo y quieres elevarlo, lo mejor es optar por calzado metalizado (tanto de día como de noche). Puedes elegir plateado, dorado o incluso rosado golden.
Para finalizar, te aconsejamos siempre buscar sandalias o calzado que tenga el taco justo a la misma altura del tacón. Este tipo de taco son los más cómodos, en comparación con un taco chino o chupete.