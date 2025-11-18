Apps de belleza y cuidado personal que toda chica debe tener en su celular

App celular mujer Existen aplicaciones para armar looks, para controlar el ciclo menstrual, etc.

DAILY PLANNER

Esta app te ayuda a crear, registar y mantener tus hábitos diarios de forma simple y visual. Podés controlar desde cuánta agua tomas por día, cuánto ejercicio realizas, si has meditado, estudiado, etc.

Cada vez que completás un hábito, tocas la barra y haces check. Es ideal para motivarte a tener una rutina organizada y para tener pequeños logros todos los días.

PLANT NANNY

Esta app te ayuda a tomar más agua. Cada vaso que registrás, ayuda a que una planta virtual crezca y se mantenga viva. Sin dudas se trata de una app que te permitirá mantenerte hidratada de una manera constante y divertida.

WHERING

Para poder usar esta aplicación solo tienes que tomar y subir fotos de las prendas que tienes en tu placard y luego podrás ir armando looks sin la necesidad de tener que sacar la ropa. También podráas ver estadísticas de cuánto usas cada prenda y evitar compras innecesarias.

Embed - Subí TODA mi ropa a una app: ¿vale la pena? + looks | Armario minimalista

INSIGHT TIMER

Esta app cuenta con miles de meditaciones guiadas, sonidos relajantes y charlas de expertos. Es ideal para reducir el estrés después de una larga jornada de estudio o trabajado, para dormir mejor y para tener un momento de calma en el día a día.

GESTOR DE GASTOS

Todas sabemos que no podemos controlarlos al momento de comprar maquillaje, ropa o incluso zapatos. Esta app sirve para llevar un control y poder organizar tus gastos e ingresos.

FLO

FLO te ayuda a llevar un control de tu ciclo menstrual de una manera sencilla y visual. Podrás registrar tus días de menstruación, ovulación, síntomas, cambios de ánimo y niveles de energía para tener un panorama completo de tu salud femenina.