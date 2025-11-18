Apps de belleza y cuidado personal que toda chica debe tener en su celular

Vivimos en un mundo donde la tecnología nos rodea por todos lados, y es por ello que a continuación te enseñaremos algunas aplicaciones que sirven para hacernos la vida mucho más fácil a las mujeres.
¿Qué aplicaciones de belleza y cuidado personal debe tener toda chica en su celular?
I AM
Se trata de una aplicación que envía notificaciones con afirmaciones positivas y motivaciones. Es ideal para poder arrancar la jornada con buena energía.
DAILY PLANNER
Esta app te ayuda a crear, registar y mantener tus hábitos diarios de forma simple y visual. Podés controlar desde cuánta agua tomas por día, cuánto ejercicio realizas, si has meditado, estudiado, etc.
Cada vez que completás un hábito, tocas la barra y haces check. Es ideal para motivarte a tener una rutina organizada y para tener pequeños logros todos los días.
PLANT NANNY
Esta app te ayuda a tomar más agua. Cada vaso que registrás, ayuda a que una planta virtual crezca y se mantenga viva. Sin dudas se trata de una app que te permitirá mantenerte hidratada de una manera constante y divertida.
WHERING
Para poder usar esta aplicación solo tienes que tomar y subir fotos de las prendas que tienes en tu placard y luego podrás ir armando looks sin la necesidad de tener que sacar la ropa. También podráas ver estadísticas de cuánto usas cada prenda y evitar compras innecesarias.
INSIGHT TIMER
Esta app cuenta con miles de meditaciones guiadas, sonidos relajantes y charlas de expertos. Es ideal para reducir el estrés después de una larga jornada de estudio o trabajado, para dormir mejor y para tener un momento de calma en el día a día.
GESTOR DE GASTOS
Todas sabemos que no podemos controlarlos al momento de comprar maquillaje, ropa o incluso zapatos. Esta app sirve para llevar un control y poder organizar tus gastos e ingresos.
FLO
FLO te ayuda a llevar un control de tu ciclo menstrual de una manera sencilla y visual. Podrás registrar tus días de menstruación, ovulación, síntomas, cambios de ánimo y niveles de energía para tener un panorama completo de tu salud femenina.