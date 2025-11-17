Ni Magis TV ni Xuper TV: la alternativa que es tendencia para ver televisión gratis

Esta es una aplicación en tendencia debido a su modelo de negocio gratuito con publicidad (AVOD y FAST), que ofrece una experiencia similar a la televisión por cable sin costo adicional. Su registro es completamente gratis y no requiere registro, suscripción, ni información bancaria, eliminando barreras de entrada para los usuarios.

A diferencia de otros servicios de streaming que se centran en contenido bajo demanda, Pluto TV presenta sus canales en un formato de televisión en vivo tradicional, lo que facilita la navegación y la exploración del contenido.

La plataforma mantiene su relevancia y atrae a los espectadores mediante la adición periódica de nuevos canales y la actualización de su biblioteca de películas y series con títulos conocidos.

pluto tv, aplicacion Pluto TV es una aplicación tendencia en reemplazo de los servicios de televisión tradicionales.

Propiedad de Paramount Global, esta aplicación se presenta como un servicio legítimo y sin riesgos, a diferencia de lo que ocurre con Xuper TV, antes Magis.

Paso a paso: cómo descargar Pluto TV para disfrutar de su contenido

Si quieres disfrutar de esta aplicación en tu celular, el paso a paso es el siguiente:

Abre la tienda de aplicaciones: ve a la Google Play Store en Android o la App Store en un dispositivo iOS.

ve a la Google Play Store en Android o la App Store en un dispositivo iOS. Busca la aplicación: usa la barra de búsqueda para encontrar "Pluto TV".

usa la barra de búsqueda para encontrar "Pluto TV". Instala la aplicación: selecciona la aplicación e inicia la descarga pulsando el botón "Instalar".

selecciona la aplicación e inicia la descarga pulsando el botón "Instalar". Abre y usa: una vez que termine la instalación, abre la aplicación para registrarte o iniciar sesión y comenzar a ver.

En el caso de que quieras instalarla en el televisor, este es el paso a paso:

Accede a la tienda de aplicaciones: pulsa el botón de inicio en tu control remoto para ir a la pantalla principal y luego busca la tienda de aplicaciones de tu televisor.

pulsa el botón de inicio en tu control remoto para ir a la pantalla principal y luego busca la tienda de aplicaciones de tu televisor. Busca e instala: busca "Pluto TV", selecciona la aplicación y pulsa el botón "Instalar".

busca "Pluto TV", selecciona la aplicación y pulsa el botón "Instalar". Inicia la aplicación: la aplicación se instalará automáticamente y podrás abrirla para comenzar a disfrutar del contenido.

Por último, en la computadora, deberás hacerlo de la siguiente manera: