El fin de Magis TV: la nueva y famosa aplicación que se presenta como su sucesora

Esta plataforma apareció tras la caída de Magis TV, un servicio similar que ofrecía acceso a señales de televisión y plataformas de pago.

Aunque se promociona como una alternativa "gratuita" o "más estable", medios nacionales insisten en que Xuper TV no cuenta con licencias oficiales para distribuir ese tipo de contenido.

Por todo esto, aseguran que su funcionamiento es completamente ilegal. A los usuarios poco les importa esto, ya que la aplicación ha ganado y está ganando gran popularidad.

aplicacion, streaming Xuper TV ofrecerá los mismos contenidos que Magis TV.

La estrategia detrás del cambio de denominación buscaría eludir las restricciones legales y técnicas, sostener la operatividad del servicio y continuar captando audiencia a través de una marca renovada. De esta manera, el sistema sigue intacto.

Cómo descargar esta aplicación y qué contenidos encontrar

La nueva aplicación tendencia en el mundo del streaming no figura en Google Play Store ni en App Store. Quienes buscan descargar la aplicación deben recurrir a grupos de Telegram, TikTok o foros especializados donde circulan archivos APK alojados en sitios webs no verificados. Al tenerlo, los contenidos con los que te encontrarás son los siguientes: