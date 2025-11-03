El fin de Magis TV: la nueva y famosa aplicación que se presenta como su sucesora

Magis TV es un servicio de televisión por internet que ofrece acceso gratuito o de muy bajo costo a una amplia gama de contenido audiovisual, incluyendo canales premium, películas de estreno, series populares de plataformas reconocidas (como Netflix, Disney+, HBO) y eventos deportivos en vivo.
Ante los costosos servicios de televisión tradicionales, la aplicación se ha hecho famosa en el último tiempo, aunque lo cierto es que esa fama ahora se verá pero con su nombre modificado.
Xuper TV, la aplicación que reemplaza a Magis TV y gana popularidad
En los últimos meses, Xuper TV se convirtió en una de las aplicaciones más buscadas por usuarios que buscan acceder a contenido gratuito de películas, series, deportes y canales premium.
Esta plataforma apareció tras la caída de Magis TV, un servicio similar que ofrecía acceso a señales de televisión y plataformas de pago.
Aunque se promociona como una alternativa "gratuita" o "más estable", medios nacionales insisten en que Xuper TV no cuenta con licencias oficiales para distribuir ese tipo de contenido.
Por todo esto, aseguran que su funcionamiento es completamente ilegal. A los usuarios poco les importa esto, ya que la aplicación ha ganado y está ganando gran popularidad.
La estrategia detrás del cambio de denominación buscaría eludir las restricciones legales y técnicas, sostener la operatividad del servicio y continuar captando audiencia a través de una marca renovada. De esta manera, el sistema sigue intacto.
Cómo descargar esta aplicación y qué contenidos encontrar
La nueva aplicación tendencia en el mundo del streaming no figura en Google Play Store ni en App Store. Quienes buscan descargar la aplicación deben recurrir a grupos de Telegram, TikTok o foros especializados donde circulan archivos APK alojados en sitios webs no verificados. Al tenerlo, los contenidos con los que te encontrarás son los siguientes:
- Series y Películas: un amplio catálogo que, según se reporta, incluye material de otras plataformas de streaming.
- Fútbol y Eventos Deportivos en Vivo: transmisiones de partidos y otros eventos deportivos en directo.
- Cientos de Canales de Televisión: señales en vivo de diversos canales de televisión.