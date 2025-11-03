Numerología: cuál es el amuleto de la suerte que tenés que llevar en noviembre, según tu fecha de nacimiento

La numerología cuenta con distintas ramas que analiza y predice comportamientos de las personas según su fecha de nacimiento. En este caso, acudiremos a sus postulados para saber cuáles son los amuletos indicados para llevar en noviembre y así atraer suerte a nuestra vida.
Dependiendo el día, el mes y el año en el que naciste, será el amuleto al que tenés que acudir este mes, de acuerdo a la sugerencia de la numerología
La numerología nos dice que, dependiendo de nuestra fecha de nacimiento será la conexión que tendremos con determinados amuletos. Es decir, algunos tendrán un mayor poder que otros, según el día en el que llegamos a este mundo.
Para ello, primero tenemos que desglosar la fecha de nacimiento. La numerología recomienda hacerlo sumando cada uno de los dígitos que componen el día, el mes y el año. Por ejemplo, si naciste el 14 de marzo de 1998, tendrás que sumar 1+4+3+1+9+9+8. El resultado es 35. Ahora debemos reducir esta cifra: 3+5=8. 8 será el número que indicará el amuleto más compatible con tus energías.
Ahora que desglosaste tu fecha de nacimiento y conseguiste el número final, deberás ver qué amuleto de la suerte te corresponde:
1- Trébol de 4 hojas: cada hoja representa una cualidad fundamental (fe, esperanza, amor y, por supuesto, suerte). Encontrar uno es considerado un augurio de prosperidad y protección contra el mal. Su rareza lo convierte en un tesoro codiciado por quienes buscan fortuna.
2-Mano de Fátima: este amuleto es un poderoso símbolo de protección, desviando el mal de ojo y las energías negativas. Además de su función protectora, simboliza bendiciones, poder y fuerza para quien lo lleve durante noviembre.
3-Monedas chinas de la fortuna: estas monedas redondas con un agujero cuadrado en el centro son utilizadas comúnmente en el Feng Shui para atraer la riqueza y la prosperidad. Atadas con una cinta roja, se llevan en la cartera o se cuelgan en negocios para asegurar el flujo constante de dinero y éxito.
4-Elefante: ya sea a través de una imagen estampada o de un objeto de decoración, el elefante es un animal sagrado que simboliza sabiduría, longevidad y fortuna. Para atraer la suerte, se recomienda que la figura del elefante tenga la trompa hacia arriba, en señal de bienvenida a las bendiciones.
5-Ojo turco: este amuleto tiene la función primordial de proteger contra la envidia y el mal de ojo. Absorbe las energías negativas y es un talismán para la buena suerte.
6-Herradura: es uno de los talismanes más longevos. Para que funcione, debe colgarse con las puntas hacia arriba para que la buena suerte se acumule y no se escape.
7-Rana de la suerte: este amuleto es popular para la fortuna económica. Para que las vibras funcionen correctamente, se coloca mirando hacia el interior de la casa o negocio, nunca hacia una puerta o ventana.
8-Cuerno de la abundancia: proveniente de la mitología griega, este amuleto simboliza la provisión inagotable, la riqueza y el alimento. Utilizar este símbolo se considera una forma de atraer prosperidad sin fin y éxito en las cosechas o los negocios.
9- El gato de la suerte: esta figura del gato sentado que levanta una de sus patas tiene como propósito principal atraer la suerte y la prosperidad.