Numerología: cuál es el amuleto de la suerte que tenés que llevar en noviembre, según tu fecha de nacimiento

Ahora que desglosaste tu fecha de nacimiento y conseguiste el número final, deberás ver qué amuleto de la suerte te corresponde:

1- Trébol de 4 hojas: cada hoja representa una cualidad fundamental (fe, esperanza, amor y, por supuesto, suerte). Encontrar uno es considerado un augurio de prosperidad y protección contra el mal. Su rareza lo convierte en un tesoro codiciado por quienes buscan fortuna.

trebol de cuatro hojas.jpg Trébol de 4 hojas, uno de los amuletos más populares.

2-Mano de Fátima: este amuleto es un poderoso símbolo de protección, desviando el mal de ojo y las energías negativas. Además de su función protectora, simboliza bendiciones, poder y fuerza para quien lo lleve durante noviembre.

3-Monedas chinas de la fortuna: estas monedas redondas con un agujero cuadrado en el centro son utilizadas comúnmente en el Feng Shui para atraer la riqueza y la prosperidad. Atadas con una cinta roja, se llevan en la cartera o se cuelgan en negocios para asegurar el flujo constante de dinero y éxito.

4-Elefante: ya sea a través de una imagen estampada o de un objeto de decoración, el elefante es un animal sagrado que simboliza sabiduría, longevidad y fortuna. Para atraer la suerte, se recomienda que la figura del elefante tenga la trompa hacia arriba, en señal de bienvenida a las bendiciones.

elefante suerte Este es otro de los amuletos de la suerte más reconocidos.

5-Ojo turco: este amuleto tiene la función primordial de proteger contra la envidia y el mal de ojo. Absorbe las energías negativas y es un talismán para la buena suerte.

6-Herradura: es uno de los talismanes más longevos. Para que funcione, debe colgarse con las puntas hacia arriba para que la buena suerte se acumule y no se escape.

7-Rana de la suerte: este amuleto es popular para la fortuna económica. Para que las vibras funcionen correctamente, se coloca mirando hacia el interior de la casa o negocio, nunca hacia una puerta o ventana.

rana de la suerte Tu fecha de nacimiento te conectará con distintos amuletos, según la numerología.

8-Cuerno de la abundancia: proveniente de la mitología griega, este amuleto simboliza la provisión inagotable, la riqueza y el alimento. Utilizar este símbolo se considera una forma de atraer prosperidad sin fin y éxito en las cosechas o los negocios.

9- El gato de la suerte: esta figura del gato sentado que levanta una de sus patas tiene como propósito principal atraer la suerte y la prosperidad.