Cuáles son los números de la suerte del sábado 1 de noviembre, según las predicciones de la numerología

El primer día de mes representa una oportunidad única para comenzar de cero. Iniciar nuevos proyectos, retomar aquellas actividades que habíamos dejado en el olvido y renovarnos energéticamente. Para que cada decisión tomada sea acertada, podemos tener en cuenta los números de la suerte que la numerología recomienda para este 1 de noviembre.
La numerología asegura que este día es especial gracias a las energías que impulsa el número 1. Las mismas estarán marcadas por el liderazgo, la individualidad, la independencia y el comienzo de nuevos actos. Además, representa el impulso para ser pionero y tomar la iniciativa. Gracias a estas vibras, cada paso que demos será con fortuna, siempre y cuando tengamos presentes los números de la suerte que le corresponden a nuestro signo del zodíaco.
De acuerdo a las predicciones de la numerología, cada signo del zodíaco vibrará distinto este sábado 1 de noviembre. Por ende, cada uno tendrá una combinación diferente de números de la suerte para este día. A continuación, el listado con las combinaciones para cada integrante del horóscopo.
Conocé los números de la suerte del 1 de noviembre de 2025
- Aries: 6, 13, 21, 29, 37, 49
- Tauro: 2, 11, 20, 28, 39, 53
- Géminis: 7, 14, 27, 35, 42, 55
- Cáncer: 1, 14, 25, 38, 43, 59
- Leo: 3, 19, 22, 30, 47, 60
- Virgo: 2, 17, 23, 36, 48, 56
- Libra: 10, 16, 24, 32, 47, 52
- Escorpio: 5, 18, 22, 31, 45, 50
- Sagitario: 1, 11, 17, 35, 43, 51
- Capricornio: 7, 15, 23, 41, 49, 58
- Acuario: 5, 12, 29, 37, 46, 57
- Piscis: 4, 10, 28, 36, 40, 54
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Ahora que sabés cuáles son tus números de la suerte, es momento de ponerlos en práctica lo antes posible. Entre las alternativas que ofrece la numerología, se destaca reemplazar la imagen de fondo de tu teléfono por una que tenga alguno (o todos) de tus cifras de la fortuna. Al finalizar la jornada, volver a la foto original.
Frase motivacional del día
La fortuna no se busca, se construye.