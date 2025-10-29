Cuáles son los números de la suerte de miércoles 29 de octubre, según las predicciones de la numerología

Hoy, 29 de octubre, es un día especial para la numerología. Esto se debe a que luego de reducir el 29, tenemos como resultado un número maestro: 2+9 = 11. En este sentido, la mencionada disciplina nos asegura que hoy será una jornada marcada por la carga energética del 11.

En concreto, es un día para confiar en nuestra propia intuición para tomar cada decisión, ya que estaremos guiados por la energía del 11. Además, esta jornada estará marcada por el equilibrio que nos trae la presencia doble del 1, permitiéndonos así sentirnos a gusto cuando todo lo que está a nuestro alrededor “se acomoda”.