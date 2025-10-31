Este viernes 31 de octubre es un día especial, según las predicciones de la numerología. Por este motivo, es necesario acudir a las energías de los números de la suerte para afrontar el día con fortuna y superar cada obstáculo que se nos presenta en nuestro camino. A continuación, la sugerencia para cada uno de los 12 signos del zodíaco.
Cuáles son los números de la suerte del viernes 31 de octubre, según las predicciones de la numerología
El último día de la semana es también el que le pone el punto final a octubre. La numerología nos dice que por estas horas habrá una energía especial en el ambiente
Durante este día, la numerología nos dice que se abre un portal energético que nos permitirá despedirnos de las malas vibras, los fracasos y las energías negativas que otros dirigen hacia nosotros.
La explicación radica, en primer orden, porque hoy es viernes, el último día de la semana, un momento perfecto para liberar nuestra mochila energética. Mientras que, en segundo lugar, hoy es el último día del mes, por lo que existirá un portal energético por partida doble que nos ayudará a liberarnos de las vibras pesadas para afrontar con éxito una nueva semana y un nuevo mes.
De esta forma, la numerología le recomienda a cada signo del zodíaco a conocer sus números de la suerte para este 31 de octubre, los cuales tendrán una energía particular que nos favorecerá.
Conocé los números de la suerte del 31 de octubre de 2025
- Aries: 09, 18, 29, 34, 40, 56
- Tauro: 07, 16, 21, 38, 44, 60
- Géminis: 05, 15, 25, 43, 52, 55
- Cáncer: 01, 19, 27, 35, 47, 53
- Leo: 02, 16, 33, 41, 48, 55
- Virgo: 08, 13, 25, 33, 47, 54
- Libra: 09, 12, 18, 37, 45, 51
- Escorpio: 02, 17, 24, 36, 45, 55
- Sagitario: 03, 16, 20, 38, 49, 57
- Capricornio: 04, 11, 29, 37, 46, 52
- Acuario: 10, 29, 37, 43, 51, 59
- Piscis: 01, 13, 25, 30, 47, 50
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Ahora que sabés cuáles son tus números de la suerte, es momento de ponerlos en práctica lo antes posible. Una de las maneras más efectiva de hacerlo es escribiendo las seis cifras de la fortuna en una hoja de papel y colocarla en la funda de tu teléfono. Así, las vibras te acompañarán todo el día.
Frase motivacional del día
La perseverancia es la clave del éxito.