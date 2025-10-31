Cuáles son los números de la suerte del viernes 31 de octubre, según las predicciones de la numerología

Durante este día, la numerología nos dice que se abre un portal energético que nos permitirá despedirnos de las malas vibras, los fracasos y las energías negativas que otros dirigen hacia nosotros.

La explicación radica, en primer orden, porque hoy es viernes, el último día de la semana, un momento perfecto para liberar nuestra mochila energética. Mientras que, en segundo lugar, hoy es el último día del mes, por lo que existirá un portal energético por partida doble que nos ayudará a liberarnos de las vibras pesadas para afrontar con éxito una nueva semana y un nuevo mes.