Magis TV: qué hacer para mejorar la calidad de imagen y disfrutar del contenido gratis

Para mejorar la calidad de la imagen en Magis TV y disfrutar de la aplicación, deberás tener en cuenta una serie de puntos importantes

Luciano Carluccio
Magis TV ha ganado gran popularidad en el último tiempo.

Ante los altos precios de los servicios de televisión, una de las alternativas que más ha comenzado a utilizarse es Magis TV, plataforma de la que puedes disfrutar de una diferentes contenidos totalmente gratis. Los usuarios que ya disfrutan de ella pueden mejorar notablemente la calidad de la imagen, algo que muchos no saben.

La disminución de la calidad de imagen en esta aplicación se debe a que es un servicio de streaming basado en servidores no autorizados, lo que garantiza una transmisión inestable. ¿Cómo evitar esto?

Mejorar la calidad de la imagen de Magis TV es posible.&nbsp;

Cómo mejorar la calidad de imagen en Magis TV

Para mejorar la calidad en Magis TV, actualiza a la última versión disponible desde su sitio oficial o una fuente confiable, y asegúrate de tener una conexión a internet estable y rápida (10 Mbps o más).

Si esto no funciona, puedes verificar si existe una versión de pago como Magis TV PRO, que ofrece mejor calidad de imagen y estabilidad en las transmisiones. Pasando en limpio, los puntos a tener en cuenta son los siguientes:

  • Actualiza la aplicación: busca la versión oficial más reciente de la APK de Magis TV.
  • Mejora tu conexión a internet: asegúrate de que tu conexión sea de 10 Mbps o superior para una mejor experiencia de streaming, idealmente una conexión fija.
  • Utiliza Magis TV PRO: si la versión gratuita no ofrece la calidad que buscas, considera la versión de pago que promete mejor calidad de imagen, estabilidad y más funciones.
  • Habilita fuentes desconocidas: al instalar la APK, es posible que debas habilitar la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas en la configuración de tu dispositivo.
  • Considera alternativas: si los problemas de calidad persisten o te preocupa la seguridad, explora alternativas legales y gratuitas como Pluto TV, Vix o Plex, que ofrecen contenido de alta calidad de forma segura y legal.
Actualizar la aplicación es una de las opciones más populares.

Debes tener en cuenta que, al descargar APKs de fuentes no oficiales, corres el riesgo de instalar software malicioso que puede comprometer tu dispositivo y datos personales.

Los contenidos que ofrece Magis TV

Magis TV ofrece una gran variedad de contenido, que incluye:

  • Series y Películas: un amplio catálogo que, según se reporta, incluye material de otras plataformas de streaming.
  • Fútbol y Eventos Deportivos en Vivo: transmisiones de partidos y otros eventos deportivos en directo.
  • Cientos de Canales de Televisión: señales en vivo de diversos canales de televisión.

