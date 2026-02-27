Un cardiólogo pone el límite: cuántos huevos al día pueden "jugar en tu contra"

La nutrición genera debates constantes en el ámbito sanitario, especialmente cuando se trata de alimentos que pasaron de ser señalados como perjudiciales a ser considerados superalimentos. El consumo de huevos se encuentra en el centro de esta discusión, oscilando entre el miedo al colesterol y su reivindicación en las dietas deportivas. Sin embargo, el cardiólogo Aurelio Rojas aporta una visión equilibrada basada en la evidencia científica actual para despejar las dudas que persisten en la población general sobre este producto tan común en la cesta de la compra.
Este especialista sostiene que, en individuos que gozan de buena salud, la ingesta de una unidad diaria no representa un incremento en el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares como el infarto o el ictus. La clave reside en que dicho consumo ocurra dentro de un patrón alimentario balanceado. El problema surge cuando la tendencia hacia lo saludable se convierte en un exceso sin justificación médica, ya que ingerir una cantidad desmedida de este alimento podría acarrear consecuencias negativas para el organismo a largo plazo.
El impacto de los huevos en el perfil lipídico
La relación histórica entre este producto y el colesterol experimentó cambios significativos en las últimas décadas. Antiguamente, se creía que el aporte de grasa de la yema elevaba de forma directa los niveles en sangre, pero los estudios recientes matizan esta afirmación. Para la mayoría de los sujetos sanos, el impacto del componente dietético sobre el perfil lipídico resulta limitado. No obstante, el cardiólogo insiste en que la situación cambia radicalmente para quienes ya padecen diabetes o tienen antecedentes de patologías cardíacas.
En estos casos específicos, la recomendación médica se vuelve más restrictiva. El profesional sugiere que estos pacientes limiten la frecuencia a tres o cuatro unidades por semana. El objetivo es mantener un control estricto sobre los factores de riesgo, evitando que un hábito aparentemente inofensivo altere la estabilidad metabólica del paciente. La moderación aparece entonces como la herramienta principal para disfrutar de las virtudes nutricionales sin comprometer la integridad de las arterias.
El límite de consumo según el cardiólogo
Existen modas actuales que promueven dietas hiperproteicas donde se llegan a consumir hasta cinco piezas diarias. El experto advierte que esta práctica no cuenta con respaldo científico y que tal cantidad de huevos puede jugar en contra del bienestar cardiovascular. La etiqueta de alimento sano no otorga una licencia para el consumo ilimitado. La prudencia debe prevalecer sobre las tendencias de redes sociales que a menudo ignoran las particularidades del sistema circulatorio humano.
Además del número de piezas, la forma de cocinado determina el efecto final en el cuerpo. El riesgo real muchas veces no reside en el alimento en sí, sino en los acompañamientos y el método de preparación. El especialista recomienda optar por versiones cocidas, escalfadas o en tortilla con vegetales, en lugar de las frituras acompañadas de grasas saturadas o embutidos. Mantener un estilo de vida activo y una dieta variada permite que este ingrediente sea un aliado nutricional y no una amenaza para el sistema cardíaco.