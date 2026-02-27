Un cardiólogo pone el límite: cuántos huevos al día pueden "jugar en tu contra"

En estos casos específicos, la recomendación médica se vuelve más restrictiva. El profesional sugiere que estos pacientes limiten la frecuencia a tres o cuatro unidades por semana. El objetivo es mantener un control estricto sobre los factores de riesgo, evitando que un hábito aparentemente inofensivo altere la estabilidad metabólica del paciente. La moderación aparece entonces como la herramienta principal para disfrutar de las virtudes nutricionales sin comprometer la integridad de las arterias.

El límite de consumo según el cardiólogo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aurelio Rojas | Cardiólogo (@doctorrojass)

Existen modas actuales que promueven dietas hiperproteicas donde se llegan a consumir hasta cinco piezas diarias. El experto advierte que esta práctica no cuenta con respaldo científico y que tal cantidad de huevos puede jugar en contra del bienestar cardiovascular. La etiqueta de alimento sano no otorga una licencia para el consumo ilimitado. La prudencia debe prevalecer sobre las tendencias de redes sociales que a menudo ignoran las particularidades del sistema circulatorio humano.

Además del número de piezas, la forma de cocinado determina el efecto final en el cuerpo. El riesgo real muchas veces no reside en el alimento en sí, sino en los acompañamientos y el método de preparación. El especialista recomienda optar por versiones cocidas, escalfadas o en tortilla con vegetales, en lugar de las frituras acompañadas de grasas saturadas o embutidos. Mantener un estilo de vida activo y una dieta variada permite que este ingrediente sea un aliado nutricional y no una amenaza para el sistema cardíaco.