Si tu pelo no crece, prueba con esta sencilla rutina de skincare capilar

Pelo con frizz Pelo con frizz. La solución es mejorar la hidratación de la fibra capilar.

¿Cómo saber si el pelo está arruinado?

Test casero para conocer si el pelo está arruinado:

Con el pelo húmedo, separa un mechón

Sujeta el mechón por ambos extremos (por la raíz y por la punta) y estiralo con suavidad.

Al estirarlo, tenes que observar cuál es su comportamiento: esto nos dará la pauta del nivel de elasticidad capilar

Si tu mechón se estira y vuelve a su forma original, tu pelo está correctamente equilibrado y tiene buena elasticidad.

Si se estira mucho y no recupera su forma natural o se parte, es una señal de que necesita un refuerzo de proteínas.

Si directamente se quiebra o no tiene elasticidad, tu pelo necesita hidratación urgente. Esto puede indicar una falta de vitaminas y deshidratación.

Pelo La hidratación es la clave para conseguir un pelo sano.

¿Cómo mejorar la salud capilar y hacer que el pelo crezca?

La mejor forma de recuperar la salud capilar es usar productos que hidraten la fibra capilar. Por ejemplo, la marca Garnier ha presentado una nueva línea Hair Food Ananá, formulada para reducir el quiebre hasta en un 98% y disminuir x2 las puntas abiertas.

El ananá es un alimento altamente beneficioso para la salud capilar. No solo se destaca su bajo contenido en sodio y su alto contenido en fibra, sino que asegura grandes beneficios para el pelo por varios motivos. Contiene Vitamina C, que ayuda a que el pelo luzca fuerte y Vitamina B, cuya falta puede provocar la apariencia de pelo fino y sin fuerza, pero en su presencia proporciona hidratación y mejora el sebo en el cuero cabelludo.

Además, esta fruta posee vitamina A, que da como resultado una cabello más brillante y suave mientras aporta propiedades antioxidantes que favorecen la producción de colágeno natural sobre la piel del cuero cabelludo, una de las principales fuentes de fuerza, suavidad y elasticidad.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en esta nota.