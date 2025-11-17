El Pato Juan y sus patitos: el animal es papá de una prole de 14 y buscan hogares para reubicarlos

el pato juan y su novia El Pato Juan junto a su novia.

"Por mí me los quedaría todos, pero hay que darles de comer y no me alcanza para mantener semejante familia", explicó Margarita en diálogo con Diario UNO.

Por eso está buscando hogares responsables para los patitos de uno de los animales mendocinos más queridos. Los interesados pueden acercarse al puesto de flores de Margarita ubicado en San Martín y Garibaldi.

Margarita Flores, dueña del pato Juan

"La pata tiene su camita y su casita, y es una madraza porque los cuida, los ha llenado de plumas, se saca las plumas y con eso los cubre en el momento que ya se retiran los huevos", contó.

Video de la descendencia del Pato Juan

Embed - El tierno video de las crías del Pato Juan

El Pato Juan supo ser una estrella barrial

Durante meses, el Pato Juan vivió como una estrella de barrio. Adoptado por Margarita Flores, histórica dueña del puesto de flores más céntrico de la Ciudad de Mendoza -ubicado en San Martín y Garibaldi- se paseaba entre fuentones de agua, dos perras salchicha y una clientela que lo adoraba. Los videos en TikTok hicieron el resto: el pato se volvió un fenómeno de redes y de paso, un antídoto callejero contra la rutina gris.

Pero la felicidad duró poco porque alguien decidió denunciar. Y así, un vecino irritado por sus supuestas peleas con perros y por la “pulcritud perdida” de la Peatonal encendió la mecha.

El 25 de julio, un vecino denunció al pato por enfrentarse con otras mascotas y de paso, uno que otro mendocino adicto a las veredas con mucho lampazo a puro kerosene, le dio el batazo final. En cuestión de horas, el pato pasó de vecino simpático a asunto municipal. Margarita no se quedó quieta: organizó cuadernos de firmas, cosechó adhesiones y convirtió su puesto de flores en una base de campaña pro-pato Juan.

Luego de que la discusión se cerrara el futuro del Pato Juan quedó en la casa de Margarita Flores en el área rural de Maipú. Por esa razón, el ave fue recibida por la comuna del intendente Matías Stevanato y le realizaron controles veterinarios.