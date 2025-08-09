La saga del Pato Juan: del puesto de flores a los diarios nacionales y de vuelta al corral de su casa

Rodeado de bancos, oficinas y gente apurada, Juan era un respiro divertido en un escenario poco propenso a sonrisas. Y mientras él nadaba en sus fuentones, la gente acumulaba videos y likes.

La denuncia que lo catapultó a la fama

Pato Juan 2 El pato Juan era una postal más de la peatonal, tanto como la fuente, las pérgolas y las flores de Margarita, su dueña. Pero alguien lo denunció y el municipio tuvo que intervenir. Foto: X @PatoJuanCuak

El 25 de julio, un vecino denunció al pato enfrentarse con otras mascotas y de paso, uno que otro mendocino adicto a las veredas lampaseadas a puro kerosene, le dio el batazo final: chau ave Juan, mejor vuélvete a tu casa. En cuestión de horas, el pato pasó de vecino simpático a asunto municipal. Margarita no se quedó quieta: organizó cuadernos de firmas, cosechó adhesiones y convirtió su puesto de flores en una base de campaña pro-pato Juan.

Ahí apareció el abogado Oscar Mellado, conocido por defender a la mona Cecilia, la orangutana Sandra y al tortugo Jorge. Habló de “familia interespecie” y sostuvo que Juan era ya un pariente para Margarita.

Política, memes y crónica de un final anunciado

hebe casado pato juan

La fiebre del pato traspasó el ecosistema de redes. La vicegobernadora Hebe Casado tuiteó con el hashtag #FreeJuan, un concejal de Ciudad se sumó al reclamo y el intendente publicó un patito de goma convertido en Hulk. Claramente, la saga tenía más rating que muchos debates legislativos.

ulpiano pato juan

Pero el viernes 8 de agosto, la historia cerró: Margarita firmó con el intendente un acuerdo para que Juan no vuelva a la peatonal. El pato vive ahora en un corral construido por el marido de Margarita Flores. Mellado protestó, asegurando que la decisión fue “a sus espaldas”, pero la Municipalidad se plantó: “La peatonal no es lugar para un pato”.

El meme que nos retrata

Hoy, Juan ya no pasea entre cafés y librerías. Su fama se diluirá, como tantas otras noticias, pero deja flotando la pregunta: ¿Qué tan serias son nuestras prioridades? Quizás, en tiempos donde todo se mezcla —desde un video viral hasta un expediente judicial— necesitamos ese lado “meme” que, aunque efímero, nos saca de la modorra y nos recuerda que a veces, la política se sube al show de las redes, y las redes, al show de la política.

Lo cierto es que la historia del Pato Juan es mucho más entretenida, para muchos, que las internas, acuerdos, alianzas y debates pre electorales. 7.000 mendocinos que firmaron a favor del pato Juan así lo demuestran.