Cómo hacer una tarta de jamón y queso clásica: la receta exquisita que te saca del apuro

La receta de tarta de jamón y queso reúne todas las condiciones para ser una comida espectacular, ya que se prepara de una manera fácil, se hace con ingredientes básicos, es bastante rendidora y es dueña de un sabor que le encanta a todo el mundo.
Además, lo mejor que tiene esta receta, es que te saca del apuro en tiempos de mucha prisa e inmediatez. De un momento para otro, este plato exquisito ya se está horneando, a punto de salir y saciar los paladares de los comensales.
La tarta de jamón y queso, que tiene sus orígenes en Italia y Francia, es una receta de simples ingredientes que se puede comer caliente o fría, dependiendo de los gustos de cada uno.
Esta preparación de relleno salado se puede comer sola o acompañada con una guarnición de ensalada.
Una receta clásica que todo el mundo puede preparar en casa, es la que recomienda el sitio Cookpad, sitio que todos los días comparte cientos de preparaciones, de las más variadas.
Receta de tarta de jamón y queso
Estos son los ingredientes necesarios para elaborar esta receta en casa, que rinde para 4 personas:
Ingredientes
- 2 tapas de tarta de hojaldre o criolla
- 200 gramos de jamón cocido
- 200 gramos de queso cremoso o en fetas (a elección)
- 3 huevos
- ½ taza de queso rallado tipo reggianito
- 1 yema de huevo para pintar la masa de la tarta (opcional)
Receta de tarta de jamón y queso, paso a paso
- El primer paso consiste en separar las dos tapas de la masa de hojaldre o criolla. Colocar una de las dos en una fuente tipo pizzera, previamente untada con un poco de aceite o manteca. También se puede utilizar harina.
- Colocar las fetas de jamón cocido y el queso que se haya elegido bien repartido sobre la superficie.
- Incorporar una mezcla de tres huevos batidos con el queso rallado sobre el fiambre y comenzar a cerrar. Un buen repulgue hará que no se pierda relleno durante la cocción.
- Es opcional pinchar con un tenedor la tarta antes de llevarla al horno.
- Pintar con una yema de huevo la tarta, para obtener un color bien acentuado. Llevar al horno, a unos 190º grados, y cocinar por unos 20 minutos.
- Dejar enfriar unos minutos antes de servir, para que el relleno de la receta no se desparrame al instante.
Además del jamón cocido, quesos y huevo, es opcional jugar con los ingredientes y agregarle el que uno quiera.