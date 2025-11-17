Cómo hacer una tarta de jamón y queso clásica: la receta exquisita que te saca del apuro

Además, lo mejor que tiene esta receta, es que te saca del apuro en tiempos de mucha prisa e inmediatez. De un momento para otro, este plato exquisito ya se está horneando, a punto de salir y saciar los paladares de los comensales.

La tarta de jamón y queso, que tiene sus orígenes en Italia y Francia, es una receta de simples ingredientes que se puede comer caliente o fría, dependiendo de los gustos de cada uno.