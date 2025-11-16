Cómo preparar pimientos morrones para la pizza: la receta riquísima que se hace en 30 minutos

Hacer esta receta es ideal para realzar el sabor de tus comidas y es una manera de ahorrar, ya que siempre fue un poco cara comprar pimientos morrones en conserva, ya sea en frasco de vidrio o en lata.
En esta oportunidad, los pimientos pueden llegar a quitarse todo el protagonismo cuando se lo agrega a la pizza. Es que este ingrediente combina muy bien con el queso mozzarella y ni hablar cuando va acompañado del jamón cocido.
Además de la pizza, los pimientos morrones quedan deliciosos en otras recetas, cómo en carnes de res y pollo al horno, tacos y todo tipo de sándwiches.
Hay una manera simple de preparar esta receta de pimientos morrones y la comparte el sitio Cookpad, un portal que todos los días comparte preparaciones de todo tipo para sus seguidores.
Receta de pimientos morrones para la pizza
Si uno quiere preparar esta receta espectacular, debe conseguir estos ingredientes:
Ingredientes
- 1 pimiento rojo grande (200 gramos, aproximadamente)
- 3 dientes de ajo
- Aceite
- Vinagre
- Sal
- 1 frasco
Receta de pimientos morrones para la pizza (paso a paso)
- Lo primero que se hace en esta receta, es comprar un pimiento rojo. Si está maduro, queda muy bien y es más económico.
- Lavar bien con abundante agua y cortar al medio. Retirar las nervaduras (partes blancas) y todas las semillas.
- Llevar el pimiento al horno, con la parte de la piel mirando hacia arriba. Puede ser un horno tradicional a gas o eléctrico. También se puede quemar en la hornalla como muchos hacen, en la parrilla durante un asado o cocinar en el microondas.
- Cocinar el pimiento hasta que se queme un poco y así logré desprender un sabor ahumado.
- Retirar del horno y comenzar a quitar la piel. Si está tarea se hace en caliente, es más fácil retirar la piel que estando en frío.
- Cortar en tiritas y llevar a un frasco bien lavado y esterilizado. Agregar los dientes de ajo, aceite y un poco de vinagre (opcional).
- Esta receta toma mucho más sabor si se la deja reposar dos o tres días en la heladera. Igualmente, los pimientos recién quemados quedan sabrosísimos si se los agregan a la pizza apenas fueron pelados y cortados.
- Para que los pimientos morrones tomen mucho más sabor, algunos pinchan los dientes de ajo.