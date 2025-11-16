Inicio Recetas Receta
Cómo preparar pimientos morrones para la pizza: la receta riquísima que se hace en 30 minutos

Esta receta de pimientos morrones se puede preparar momentos antes de colocárselos a la pizza y queda espectacular

Miguel Guayama
Miguel Guayama
La receta de pimientos morrones se hace muy fácil y es un ingrediente de lujo para la pizza.

Siempre es una buena idea preparar unos buenos pimientos morrones, hechos con alguna receta recomendada y consumir en el momento o almacenar en la heladera. Esta receta es especial para agregarle a la pizza o cualquier otro tipo de preparación.

Hacer esta receta es ideal para realzar el sabor de tus comidas y es una manera de ahorrar, ya que siempre fue un poco cara comprar pimientos morrones en conserva, ya sea en frasco de vidrio o en lata.

En esta oportunidad, los pimientos pueden llegar a quitarse todo el protagonismo cuando se lo agrega a la pizza. Es que este ingrediente combina muy bien con el queso mozzarella y ni hablar cuando va acompañado del jamón cocido.

Además de la pizza, los pimientos morrones quedan deliciosos en otras recetas, cómo en carnes de res y pollo al horno, tacos y todo tipo de sándwiches.

Hay una manera simple de preparar esta receta de pimientos morrones y la comparte el sitio Cookpad, un portal que todos los días comparte preparaciones de todo tipo para sus seguidores.

receta-pimientos-morrones
La receta de pimientos morrones asados, se hacen f&aacute;cilmente y quedan espectaculares.

Receta de pimientos morrones para la pizza

Si uno quiere preparar esta receta espectacular, debe conseguir estos ingredientes:

Ingredientes

  • 1 pimiento rojo grande (200 gramos, aproximadamente)
  • 3 dientes de ajo
  • Aceite
  • Vinagre
  • Sal
  • 1 frasco
receta-pimientos-para-pizza
Los pimientos morrones cortados en tiritas, es la mejor receta para darle un toque distintivo a la pizza.

Receta de pimientos morrones para la pizza (paso a paso)

  1. Lo primero que se hace en esta receta, es comprar un pimiento rojo. Si está maduro, queda muy bien y es más económico.
  2. Lavar bien con abundante agua y cortar al medio. Retirar las nervaduras (partes blancas) y todas las semillas.
  3. Llevar el pimiento al horno, con la parte de la piel mirando hacia arriba. Puede ser un horno tradicional a gas o eléctrico. También se puede quemar en la hornalla como muchos hacen, en la parrilla durante un asado o cocinar en el microondas.
  4. Cocinar el pimiento hasta que se queme un poco y así logré desprender un sabor ahumado.
  5. Retirar del horno y comenzar a quitar la piel. Si está tarea se hace en caliente, es más fácil retirar la piel que estando en frío.
  6. Cortar en tiritas y llevar a un frasco bien lavado y esterilizado. Agregar los dientes de ajo, aceite y un poco de vinagre (opcional).
  7. Esta receta toma mucho más sabor si se la deja reposar dos o tres días en la heladera. Igualmente, los pimientos recién quemados quedan sabrosísimos si se los agregan a la pizza apenas fueron pelados y cortados.
  8. Para que los pimientos morrones tomen mucho más sabor, algunos pinchan los dientes de ajo.

