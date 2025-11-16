Cómo preparar pimientos morrones para la pizza: la receta riquísima que se hace en 30 minutos

Hacer esta receta es ideal para realzar el sabor de tus comidas y es una manera de ahorrar, ya que siempre fue un poco cara comprar pimientos morrones en conserva, ya sea en frasco de vidrio o en lata.

En esta oportunidad, los pimientos pueden llegar a quitarse todo el protagonismo cuando se lo agrega a la pizza. Es que este ingrediente combina muy bien con el queso mozzarella y ni hablar cuando va acompañado del jamón cocido.