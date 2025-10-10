Cómo hacer pimientos morrones en conserva: la receta casera de 8 ingredientes y en 30 minutos

Lo mejor esta receta es que se puede conservar hasta tres meses en la heladera, se elabora con ingredientes que generalmente uno tiene en la casa y no lleva más de 30 minutos su elaboración.

Una de las mejores recetas de pimientos morrones en conserva, que se destaca por su simpleza, la comparte el sitio Cookpad, especialistas en preparaciones de cocina de todo tipo.

receta-pimientos-morrones-conserva Esta receta es fácil de hacer y garantiza un sabor único.

Receta de pimientos morrones en conserva

Estos son los ingredientes necesarios para poder elaborar esta deliciosa receta, que sale como los dioses y es para chuparse los dedos:

Ingredientes

4 pimientos morrones

200 ml de aceite de girasol

100 ml de vinagre blanco

1/2 cucharada de sal

3 hojas de laurel

Pimienta en granos

80 gr de azúcar

4 dientes de ajo

receta-pimientos-morrones Nada más satisfactorio que elaborar esta receta y tener un par de frascos de pimientos morrones en conserva, para saborear cuando uno tenga ganas.

Receta de pimientos morrones en conserva (paso a paso)