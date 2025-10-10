Inicio Recetas Receta
¡Deliciosos!

Cómo hacer pimientos morrones en conserva: la receta casera de 8 ingredientes y en 30 minutos

Esta receta de pimientos en conserva se prepara fácilmente y es ideal para comerlos en ensaladas, sándwiches, pizzas y pastas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Esta receta es una auténtica delicia y nadie debería dejar de hacerla.

Esta receta es una auténtica delicia y nadie debería dejar de hacerla.

La gente prepara muchos alimentos en conservas para extender su durabilidad, además de disfrutar su exquisito sabor. Y una receta que sale espectacular y todo el mundo debería aprovecharla, es la de pimientos morrones en conserva.

No hay nada más lindo que abrir un frasco de pimientos morrones caseros, hechos con una receta que lleva simples ingredientes y pasos fáciles de elaborar, y poder degustarlos solos como un aperitivo o agregárselos a alguna comida.

Estos ricos pimientos van muy bien arriba del queso cremoso de una pizza. Además, quedan espectaculares como un ingrediente especial de un sándwich, ensalada o agregado en alguna pasta.

Lo mejor esta receta es que se puede conservar hasta tres meses en la heladera, se elabora con ingredientes que generalmente uno tiene en la casa y no lleva más de 30 minutos su elaboración.

Una de las mejores recetas de pimientos morrones en conserva, que se destaca por su simpleza, la comparte el sitio Cookpad, especialistas en preparaciones de cocina de todo tipo.

receta-pimientos-morrones-conserva
Esta receta es f&aacute;cil de hacer y garantiza un sabor &uacute;nico.

Esta receta es fácil de hacer y garantiza un sabor único.

Receta de pimientos morrones en conserva

Estos son los ingredientes necesarios para poder elaborar esta deliciosa receta, que sale como los dioses y es para chuparse los dedos:

Ingredientes

  • 4 pimientos morrones
  • 200 ml de aceite de girasol
  • 100 ml de vinagre blanco
  • 1/2 cucharada de sal
  • 3 hojas de laurel
  • Pimienta en granos
  • 80 gr de azúcar
  • 4 dientes de ajo
receta-pimientos-morrones
Nada m&aacute;s satisfactorio que elaborar esta receta y tener un par de frascos de pimientos morrones en conserva, para saborear cuando uno tenga ganas.

Nada más satisfactorio que elaborar esta receta y tener un par de frascos de pimientos morrones en conserva, para saborear cuando uno tenga ganas.

Receta de pimientos morrones en conserva (paso a paso)

  1. Comprar pimientos de buena calidad en una verdulería de confianza.
  2. Lavarlos y cortarlos en tiras. Conservar.
  3. En una cacerola u olla, colocar todos los ingredientes y poner a cocinar hasta que hierva.
  4. Incorporar la mitad de los pimientos morrones cortados en tiras. Cocinar con tapa por unos 10 minutos e ir revolviendo de vez en cuando.
  5. Lavar bien Un par de frascos y esterilizarlos con un poco de alcohol en su interior.
  6. Una vez que los pimientos morrones están tiernos, retirar del fuego y empezar a colocar en los frascos. Comenzar con una segunda etapa de cocción, con la otra mitad de los pimientos que habíamos reservado.
  7. Cuando esta tanda de pimientos ya está completa, seguir llenando los frascos y rellenar con el líquido de la cocción. Sumar aceite si es necesario para que los pimientos queden bien cubiertos.
  8. Tapar los frascos aún en caliente, rotular con la fecha de elaboración y llevar a la heladera, donde pueden conservarse durante tres meses.

Temas relacionados:

Te puede interesar