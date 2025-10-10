Cómo hacer pimientos morrones en conserva: la receta casera de 8 ingredientes y en 30 minutos

La gente prepara muchos alimentos en conservas para extender su durabilidad, además de disfrutar su exquisito sabor. Y una receta que sale espectacular y todo el mundo debería aprovecharla, es la de pimientos morrones en conserva.
No hay nada más lindo que abrir un frasco de pimientos morrones caseros, hechos con una receta que lleva simples ingredientes y pasos fáciles de elaborar, y poder degustarlos solos como un aperitivo o agregárselos a alguna comida.
Estos ricos pimientos van muy bien arriba del queso cremoso de una pizza. Además, quedan espectaculares como un ingrediente especial de un sándwich, ensalada o agregado en alguna pasta.
Lo mejor esta receta es que se puede conservar hasta tres meses en la heladera, se elabora con ingredientes que generalmente uno tiene en la casa y no lleva más de 30 minutos su elaboración.
Una de las mejores recetas de pimientos morrones en conserva, que se destaca por su simpleza, la comparte el sitio Cookpad, especialistas en preparaciones de cocina de todo tipo.
Estos son los ingredientes necesarios para poder elaborar esta deliciosa receta, que sale como los dioses y es para chuparse los dedos:
Ingredientes