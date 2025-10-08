Inicio Sociedad truco
Trucos para el hogar

Cómo hacer plasticola casera con 4 ingredientes: el truco fácil que te saca del apuro

Con este truco aprenderás a preparar plasticola casera con solo 4 ingredientes simples. Ideal para manualidades, tareas escolares y proyectos del hogar

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cómo hacer plasticola casera con 4 ingredientes: el truco fácil que te saca del apuro

Cómo hacer plasticola casera con 4 ingredientes: el truco fácil que te saca del apuro

¿Se terminó la plásticola justo cuando más la necesitabas? No hace falta salir corriendo a comprar una. Con este truco sencillo podés preparar plásticola casera con apenas cuatro ingredientes que seguro ya tenés en casa. Es económica, ecológica y perfecta para manualidades, tareas escolares o arreglos rápidos.

Suele pasar que los niños tienen que hacer alguna tarea escolar o manualidad y cuando queremos acordar necesitamos pegamento, pero no tenemos y está todo cerrado o no queremos gastar dinero en ello. Si te ha ocurrido o quieres poner en práctica un nuevo truco, hoy te traemos la solución para cualquier tarea que tengas que hacer sobre la hora.

El truco con cuatro ingredientes para hacer plasticola casera

ingredientes para preparar la plasticola casera
La cola blanca es imprescindible en muchas manualidades que realizan los ni&ntilde;os en las que es necesario pegar papel, cart&oacute;n, madera, tela y otros materiales.

La cola blanca es imprescindible en muchas manualidades que realizan los niños en las que es necesario pegar papel, cartón, madera, tela y otros materiales.

Para ponerte manos a la obra y preparar tu propia plásticola vas a necesitar:

  • ½ taza de agua
  • 2 cucharadas de harina común (0000, o 000)
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de vinagre blanco (ayuda a conservarla por más tiempo)

El paso a paso que debes seguir con este truco y para prepararla es de baja complejidad. Te lo detallamos:

  1. Primero tenés que mezclar la harina y el azúcar en una olla pequeña.
  2. Agrega el agua de a poco mientras revuelves para evitar grumos.
  3. Ahora lleva la mezcla al fuego a temperatura media, removiendo constantemente hasta que espese y tenga la textura típica de la plásticola.
  4. Una vez lista, retira del fuego y añadí el vinagre, que actuará como conservante natural.
  5. Deja enfriar y guarda en un frasco con tapa o un envase de plásticola vacío.

La plásticola o pegamento es un adhesivo multiuso muy utilizado en el hogar y en el ámbito escolar. Su consistencia blanca y ligera permite pegar materiales porosos sin dañarlos. Se usa mucho en manualidades escolares y proyectos de arte, para pegar papel, cartón, tela liviana y goma EVA, para forrar cuadernos o realizar collages. También para arreglar pequeños objetos de papel o cartulina y hasta para preparar masas caseras, pegamentos y pastas decorativas.

plasticola y plasticola casera
Con algunos ingredientes, podr&aacute;s hacer tu plasticola casera, ecol&oacute;gica y libre de sustancias sint&eacute;ticas.

Con algunos ingredientes, podrás hacer tu plasticola casera, ecológica y libre de sustancias sintéticas.

Su gran ventaja es que se seca rápido, no es tóxica y se limpia fácilmente con agua, lo que la convierte en un producto indispensable en cualquier hogar. Además de ser un truco casero económico, esta plásticola natural evita el uso de químicos presentes en muchos adhesivos industriales. Es una alternativa sustentable que puede prepararse en minutos y que saca del apuro en cualquier momento.

Otras recetas de plasticola casera

Lo cierto es que hay miles de recetas para hacer pegamento casero, ya te presentamos una y ahora te contamos otra opción.

  • En vez de usar agua, usar leche.
  • En vez de usar harina, usar almidón de maíz

Temas relacionados:

Te puede interesar