Te explico cómo decorar e intervenir nos zapatos altos: con un truco y unas colitas para el pelo

Un truco de costura, hilos o refacción de zapatos, te permite diseñar modelos a tu gusto sin gastar mucho dinero

Un truco muy sencillo

Un truco muy sencillo, efectivo y canchero para recibir la primavera. 

Los zapatos son el complemento de todo outfit, estilo y vestimenta. No hace falta tener un montón de zapatos de diferentes colores y estampados, con un par de sandalias básicas se pueden hacer muchas cosas.

Con algunos colines, colitas o bandas de pelo, puedes renovar completamente tus zapatos altos favoritos. Toma nota y presta atención a este truco de casa sencillo y muy original.

sandalias
Las sandalias altas y finas con un complemento ideal para los días de calor.

Paso a paso: cómo transformar unas sandalias o zapatos altos en una prenda única

Para realizar este truco de zapatos, vas a necesitar una bolsa de ligas o colitas para el pelo finas. Pueden ser todas del mismo color o colores variados, lo ideal es que sean del mismo tamaño. Este truco es perfecto para crear diferentes zapatos con unos de base. Lo mejor es realizarlo con unas sandalias de tira fina.

decorar zapatos
Fotos tomadas del tutorial de Gntlmuse en Instagram.

  1. Comienza a colocar las colitas de pelo en todas las tiras de los zapatos, una al lado de la otra, realizando los nudos como se ve en la foto.
  2. Una vez que ambos zapatos estén cubiertos con las colitas de pelo, comienza a engancharlas entre sí de costado. Te van a quedar los zapatos con una especie de tejido cubriendo todas las tiras.
  3. Para finalizar el truco, puedes añadir algunas argollas o apliques decorativos. Un procedimiento muy original, creativo y canchero, perfecto para recibir la primavera con unos zapatos modernos.

Un truco y algo más: cómo limpiar y cuidar los zapatos altos

Antes de limpiar los tacos, sandalias o zapatos altos, es importante detectar el material. No es lo mismo limpiar unos zapatos de gamuza que unos de cuero o plástico. Cuánto más limpies y mantengas los zapatos luego de cada uso, más tiempo se mantendrán como nuevos.

Este truco de limpieza puede ser utilizado en sandalias, tacos y zapatillas. Nunca remojes los tacos en agua ni los dejes mucho tiempo en agua. Este error común puede arruinar el material del calzado. Tampoco deberías meter los zapatos altos al lavarropas.

limpiar zapatos
Limpia los zapatos de acuerdo a sus materiales, texturas y telas.

  • Coloca un plástico o nailon sobre la superficie donde vas a limpiar los zapatos.
  • Primero retira el polvo y la tierra de la suela de los zapatos con un cepillo suave y blando.
  • Con un algodón o paño suave embebido en alcohol o vinagre de limpieza, limpia todas las zonas de los zapatos.
  • Deja que los zapatos se sequen sobre el nailon en un espacio ventilado y libre de polvo. Guarda los zapatos en sus cajas, sin amontonar y cubiertos con un papel de diario.

