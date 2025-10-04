Te explico cómo decorar e intervenir nos zapatos altos: con un truco y unas colitas para el pelo

Los zapatos son el complemento de todo outfit, estilo y vestimenta. No hace falta tener un montón de zapatos de diferentes colores y estampados, con un par de sandalias básicas se pueden hacer muchas cosas.
Con algunos colines, colitas o bandas de pelo, puedes renovar completamente tus zapatos altos favoritos. Toma nota y presta atención a este truco de casa sencillo y muy original.
Para realizar este truco de zapatos, vas a necesitar una bolsa de ligas o colitas para el pelo finas. Pueden ser todas del mismo color o colores variados, lo ideal es que sean del mismo tamaño. Este truco es perfecto para crear diferentes zapatos con unos de base. Lo mejor es realizarlo con unas sandalias de tira fina.
Antes de limpiar los tacos, sandalias o zapatos altos, es importante detectar el material. No es lo mismo limpiar unos zapatos de gamuza que unos de cuero o plástico. Cuánto más limpies y mantengas los zapatos luego de cada uso, más tiempo se mantendrán como nuevos.
Este truco de limpieza puede ser utilizado en sandalias, tacos y zapatillas. Nunca remojes los tacos en agua ni los dejes mucho tiempo en agua. Este error común puede arruinar el material del calzado. Tampoco deberías meter los zapatos altos al lavarropas.