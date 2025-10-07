Costura en casa: te explico cómo diseñar y confeccionar una funda de computadora

Para confeccionar tu propia funda de computadora en casa, es importante tener en cuenta algunas cuestiones. La computadora, al ser un aparato delicado y frágil, no se debería guardar en cualquier funda o bolsa de tela. Lo mejor es llevarla en una funda acolchonada y segura.
Lo primero y principal es tomar las medidas de tu computadora. Mide el ancho, el alto y el largo del aparato. A esas medidas, suma unos cuantos centímetros, hay que considerar las costuras, el cierre y la altura de la computadora.
Teniendo en cuenta lo anterior, para este truco de costura vas a necesitar: una tela de lona o avión con las medidas tomadas, una pieza de guata de la misma medida, una friselina para el forro, un cierre con el ancho de tela, hilo, aguja y máquina de coser. En el tutorial puedes observar mejor el paso a paso.
Para coser en casa no se necesita un talento nato, un máster o una capacidad superior. Como toda actividad nueva que buscamos aprender, requiere de tiempo, paciencia, tolerancia a los errores y mucha tranquilidad. Con algunos consejos y recomendaciones, puedes hacer de tus primeras puntadas una aventura y disminuir el margen de error.