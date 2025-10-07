Costura en casa: te explico cómo diseñar y confeccionar una funda de computadora

computadora y funda Lo mejor es usar fundas con acolchado o telas gruesas para evitar golpes y proteger la computadora si se cae accidentalmente.

Cómo diseñar y coser tu propia funda de computadora en casa: gracias a un truco de hilos

Para confeccionar tu propia funda de computadora en casa, es importante tener en cuenta algunas cuestiones. La computadora, al ser un aparato delicado y frágil, no se debería guardar en cualquier funda o bolsa de tela. Lo mejor es llevarla en una funda acolchonada y segura.

Lo primero y principal es tomar las medidas de tu computadora. Mide el ancho, el alto y el largo del aparato. A esas medidas, suma unos cuantos centímetros, hay que considerar las costuras, el cierre y la altura de la computadora.