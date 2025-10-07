Cómo hacer buñuelos de espinaca esponjosos y crujientes: la receta casera, sabrosa y sin fritura

Los buñuelos de espinaca salen espectaculares hechos al horno. Son una especie de croquetas, con una consistencia tierna por dentro y crujiente por fuera.

Con ingredientes que uno tiene en la casa, esta sabrosa comida tiene a la espinaca como protagonista y es una receta más que saludable, ya que los buñuelos no se hacen fritos, sino al horno.