Cómo hacer buñuelos de espinaca esponjosos y crujientes: la receta casera, sabrosa y sin fritura

A diferencia de los que se hacen fritos, los buñuelos de espinaca al horno es una receta ideal para saborear un plato saludable y delicioso. Esta receta lleva pocos ingredientes, se hace rapidísima y es especial para disfrutar en familia.
Los buñuelos de espinaca salen espectaculares hechos al horno. Son una especie de croquetas, con una consistencia tierna por dentro y crujiente por fuera.
Con ingredientes que uno tiene en la casa, esta sabrosa comida tiene a la espinaca como protagonista y es una receta más que saludable, ya que los buñuelos no se hacen fritos, sino al horno.
Hay varias recetas de buñuelos de espinaca caseros dando vueltas. Y si hay que elegir una, la que propone la página cuk-it.com, sale espectacular y es muy recomendable.
Para poner manos a la obra, se necesita contar con estos ingredientes para dar inicio a la receta y saborear esta auténtica delicia:
Ingredientes