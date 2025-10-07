Inicio Recetas Receta
¡Qué ricos!

Cómo hacer buñuelos de espinaca esponjosos y crujientes: la receta casera, sabrosa y sin fritura

Esta receta de buñuelos caseros, con un sabor increíble y una textura única, se hacen con 7 ingredientes y en solo 15 minutos

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Los buñuelos de espinaca hechos al horno salen deliciosos y se hacen con una receta que lleva simples ingredientes y pasos.

Los buñuelos de espinaca hechos al horno salen deliciosos y se hacen con una receta que lleva simples ingredientes y pasos.

A diferencia de los que se hacen fritos, los buñuelos de espinaca al horno es una receta ideal para saborear un plato saludable y delicioso. Esta receta lleva pocos ingredientes, se hace rapidísima y es especial para disfrutar en familia.

Los buñuelos de espinaca salen espectaculares hechos al horno. Son una especie de croquetas, con una consistencia tierna por dentro y crujiente por fuera.

Con ingredientes que uno tiene en la casa, esta sabrosa comida tiene a la espinaca como protagonista y es una receta más que saludable, ya que los buñuelos no se hacen fritos, sino al horno.

Hay varias recetas de buñuelos de espinaca caseros dando vueltas. Y si hay que elegir una, la que propone la página cuk-it.com, sale espectacular y es muy recomendable.

receta-buñuelos-de-espinaca
Esta receta de bu&ntilde;uelos de espinaca es perfecta para acompa&ntilde;ar una buena ensalada.

Esta receta de buñuelos de espinaca es perfecta para acompañar una buena ensalada.

Receta de buñuelos de espinaca caseros

Para poner manos a la obra, se necesita contar con estos ingredientes para dar inicio a la receta y saborear esta auténtica delicia:

Ingredientes

  • 200 gramos de espinaca (1 atado)
  • 1 huevo grande
  • 70 gramos de queso parmesano
  • 200 gramos de harina leudante
  • 1 cucharada de cebolla en polvo
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • Sal
receta-buñuelos-de-espinaca-ingredientes
Esta receta sale suave por dentro y crujiente por fuera.

Esta receta sale suave por dentro y crujiente por fuera.

Receta de buñuelos de espinaca (paso a paso)

  1. Lavar bien las hojas de la espinaca con abundante agua y retirar las partes feas. Llevar a una licuadora, agregar el huevo y seguir agregando hojas de espinaca.
  2. Incorporar el queso y seguir procesando. Continuar con la cebolla en polvo, ajo en polvo y sal.
  3. Agregar de a poco la harina leudante y mezclar hasta lograr una consistencia suave y espesa.
  4. Aceitar levemente una bandeja, colocar con un cucharón pequeñas porciones del preparado, procurando dejar una distancia entre un buñuelo y otro.
  5. Precalentar el horno a temperatura alta y cocinar por unos 15 minutos. Los buñuelos de espinaca estarán listos cuando estén bien doraditos y crujientes.

Temas relacionados:

Te puede interesar