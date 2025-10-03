Cómo hacer berenjena en escabeche: la receta con ingredientes que uno tiene en casa y se hace muy fácil

Si hay una receta que se distingue sobre el resto y le encanta a todo el mundo, esa es la berenjena en escabeche. ¿A quién no le gusta agarrar un pancito, colocarle un poco de berenjena aliñada y sentir esa explosión de sabores en la boca?
Sin dudas que la berenjena en escabeche, es una de las preparaciones que se hacen en conserva que mejor salen y de las preferidas de todas las personas.
Esta receta es perfecta para saborearla cuando dan ganas de comer algo entre comida y comida, como así también puede transformarse en la protagonista de algún plato en el almuerzo o la cena. Y ni hablar en una picada, donde la berenjena se lleva todos los elogios.
Si hay que elaborar una receta de berenjena en escabeche que salga 10 puntos, no hay que andar con muchas vueltas y elegir una de las tantas que ofrece el sitio Cookpad, especialistas en todo tipo de comidas.
Para poner manos a la obra y elaborar está riquísima receta, una verdadera delicia de la gastronomía, se necesitan estos ingredientes:
Ingredientes