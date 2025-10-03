Cómo hacer berenjena en escabeche: la receta con ingredientes que uno tiene en casa y se hace muy fácil

Sin dudas que la berenjena en escabeche, es una de las preparaciones que se hacen en conserva que mejor salen y de las preferidas de todas las personas.

Esta receta es perfecta para saborearla cuando dan ganas de comer algo entre comida y comida, como así también puede transformarse en la protagonista de algún plato en el almuerzo o la cena. Y ni hablar en una picada, donde la berenjena se lleva todos los elogios.