¡Riquísima!

Cómo hacer berenjena en escabeche: la receta con ingredientes que uno tiene en casa y se hace muy fácil

Siempre es un buen motivo para abrir un frasco de berenjena en escabeche y disfrutar de una receta con un sabor inigualable

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Esta receta de berenjena en escabeche sale bien aliñadita y un manjar para el paladar.

Si hay una receta que se distingue sobre el resto y le encanta a todo el mundo, esa es la berenjena en escabeche. ¿A quién no le gusta agarrar un pancito, colocarle un poco de berenjena aliñada y sentir esa explosión de sabores en la boca?

Sin dudas que la berenjena en escabeche, es una de las preparaciones que se hacen en conserva que mejor salen y de las preferidas de todas las personas.

Esta receta es perfecta para saborearla cuando dan ganas de comer algo entre comida y comida, como así también puede transformarse en la protagonista de algún plato en el almuerzo o la cena. Y ni hablar en una picada, donde la berenjena se lleva todos los elogios.

Si hay que elaborar una receta de berenjena en escabeche que salga 10 puntos, no hay que andar con muchas vueltas y elegir una de las tantas que ofrece el sitio Cookpad, especialistas en todo tipo de comidas.

receta-berenjena-en-escabeche-ingredientes
Nada más rico que elaborar esta receta y saborear la berenjena en su máxima expresión.

Receta de berenjena en escabeche

Para poner manos a la obra y elaborar está riquísima receta, una verdadera delicia de la gastronomía, se necesitan estos ingredientes:

Ingredientes

  • 4 berenjenas
  • 2 cucharadas de sal gruesa
  • 2 tazas de vinagre blanco
  • 1 taza de agua
  • 1 cucharada de ajó molido
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharada de ajo picado
  • 2 cucharaditas de perejil picado
  • 2 tazas de aceite de girasol de buena calidad
  • 1 frasco esterilizado
receta-berenjena-en-escabeche
Esta receta de berenjena en escabeche sale espectacular y es ideal para picar a cualquier hora del día.

Receta de berenjena en escabeche: paso a paso

  • Lo primero que se hace es conseguir berenjena de buena calidad, que tenga una piel radiante, firme y brillante.
  • Lavar las berenjenas en la cocina, pelar y cortar en finas rodajas, del espesor que uno prefiera.
  • Esparcir las rodajas de berenjena en una superficie plana y colocar un poco de sal a modo de lluvia. Esto se hace para retirarles el amargor que traen. Enjuagar con agua y reservar.
  • En una olla o cacerola, hervir la berenjena con agua y un poco de sal, por aproximadamente unos 5 minutos. Retirar y dejar escurrir en un colador.
  • Colocar las berenjenas cocidas en un recipiente junto a todos los ingredientes: especias, aceite y vinagre. Mezclar bien hasta que signifiquen todos los ingredientes.
  • Rellenar el frasco esterilizado con esta preparación. Cubrir con aceite hasta la parte de arriba.
  • Conservar un lugar fresco y seco, preferentemente en heladera, donde duran unos 10 días aproximadamente una vez que se abrió un frasco.

