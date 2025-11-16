Pizza sin harina ni gluten: la receta saludable, rápida y deliciosa en solo 18 minutos

Disfrutar de una pizza deliciosa y saludable es posible gracias a recetas que prescinden de la harina tradicional y el gluten. Esta alternativa casera se ha consolidado como una opción ideal para quienes buscan comidas sabrosas, livianas y nutritivas, sin sacrificar el sabor ni la textura de los platos clásicos.
La base de esta pizza se elabora con vegetales como calabaza y zanahoria, ofreciendo una textura suave y un sabor naturalmente dulce, además de aportar fibra, vitaminas y antioxidantes. A diferencia de las masas tradicionales con harina de trigo, esta receta permite reducir calorías y favorecer una digestión más ligera, manteniendo la consistencia necesaria para sostener los ingredientes clásicos.
Además, la pizza sin gluten es práctica y económica, ya que no requiere ingredientes costosos ni procesos complejos. Es perfecta para personas con intolerancia al gluten o quienes buscan alternativas más equilibradas y naturales, reemplazando las masas convencionales por opciones libres de harina refinada.
Recetas: pizza sin harina ni gluten
Ingredientes:
- 1 taza de calabaza cocida y triturada
- 1 zanahoria rallada
- 1 huevo
- 3 cdas. de queso rallado (parmesano o mozzarella)
- Sal, pimienta y orégano, a gusto
- 1 cdta. de aceite de oliva
Si quieres lograr una versión vegana, puedes reemplazar el huevo por una mezcla de semillas de chía o lino hidratadas, lo que mantendrá la masa unida.
Cómo preparar una pizza saludable sin harina ni gluten: la receta paso a paso
Antes de comenzar a elaborar la receta de la pizza sin harina ni gluten, precalienta el horno a 200 °C. Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, en un bol, mezcla la calabaza cocida, la zanahoria rallada y el huevo o las semillas hidratadas.
- A continuación, incorpora el queso, los condimentos y el aceite de oliva, integrando bien hasta formar una mezcla homogénea.
- Extiende la masa sobre una bandeja con papel manteca o de silicona, formando un disco de 1 centímetro de espesor.
- Cocina la pizza sin harina durante 10 minutos hasta que los bordes se doren. Retira del horno, añade salsa de tomate, queso y los toppings elegidos. Vuelve a hornear por 8 minutos.