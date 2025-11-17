Cómo hacer salamín casero de campo: la receta del embutido curado y de sabor especiado

El salamín se elabora con cortes de carnes más grasos, tiene un tiempo de maduración más corta que el salame (poco más de 15 días) y un sabor mucho más especiado.

se elabora con cortes de carnes más grasos, tiene un tiempo de maduración más corta que el (poco más de 15 días) y un sabor mucho más especiado. El salame se prepara con cortes de carne ce calidad premium, lleva una maduración más prolongada que el salamín (más de 30 días) y es dueño de un sabor más suave.

Esta receta es una muy gratificante para todo aquel que la prepara por primera vez, ya que no tiene comparación probar este embutido clásico que uno siempre comprar en un almacén o supermercado, cuando está hecho con las manos propias.

receta-salamin-ingredientes La receta de salamín casero sale deliciosa y no lleva ingredientes de difícil acceso.

Receta de salamín casero de campo

Estos sin los ingredientes que vas a necesitar para comenzar con el paso a paso

Ingredientes

1 kg de carne de cerdo (magra o con un poco de grasa)

200 gramos de panceta o tocino ahumado

25 gramos de sal

2 gramos de pimienta negra molida

2 gramos de pimienta en grano

1 diente de ajo (opcional)

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de nuez moscada (opcional)

100 ml de vino tinto

Tripa natural para embutidos (de cerdo o cordero)

receta-salamin-casero Nada más rico que hacer la receta de salamín casero y compartirla en familia.

Receta de salamín casero de campo, paso a paso

Lo primero que se hace es picar la carne de cerdo finamente junto con la panceta o tocino. Para lograr un salamín picado grueso, se le añade un poco más de panceta. Colocar la carne picada en un recipiente bastante grande y agregarle sal, pimienta negra molida, pimienta en grano, ajo picado, azúcar y nuez moscada. Incorporar el vino tinto y mezclar bien. Llevar esta preparación a la heladera y dejar reposar por 24 horas para que los todos los sabores se terminen de fusionar. Lavar con abundante agua fría la tripa natural, asegurándose de que esté muy limpia por fuera y por dentro. Comenzar a rellenar la tripa con una máquina de embutir o una manga pastelera grande. Es esencial no presionar demasiado con el relleno la tripa, porque esta puede llegar a reventar. La receta continúa atando los extremos de los salamines con hilo de cocina. Una vez que están listos, colgarlos en un lugar fresco y ventilado. Se dejan reposar entre 3 a 6 semanas. Cuando el salamín casero ya alcanzó la maduración, se puede seguir conservando en un lugar fresco o dentro de la heladera.

receta-salamin Esta receta de salamín casero estilo campestre, es una delicia que todo el mundo debería probar.

Un buen consejo para esta receta es incorporar especias de todo tipo, como pimentón, ají molido o comino, dependiendo de los gustos personales de cada uno.