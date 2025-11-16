¿Qué significa?: por qué las peluquerías no abren los días lunes

Los primeros cortes de pelo no se realizaban en peluquerías ni tenían fines estéticos. Se cortaba el pelo por cuestiones religiosas o para no enredarse entre las malezas.

Podemos ubicar el nacimiento de la profesión y las peluquerías en el antiguo Egipto. Los egipcios usaban pelucas y tinturas para colorear el pelo. Los griegos también realizaban peinados y cortes, pero con otro estilo más ondulado y rizado, a diferencia de los lacios de los egipcios.

Un poco más adelante en la historia, el oficio del peluquero surgió en el siglo XIX luego de la Revolución Francesa, cuando algunos hombres comenzaron a cortar el pelo a domicilio a cambio de dinero.

cortar pelo El pelo comenzó a cortarse y arreglarse con findes estéticos en la Edad Media y Moderna.

Pero, ¿qué significa la costumbre de no abrir los lunes? Esta tradición está ligada a varias cosas. En primer lugar, las peluquerías suelen abrir los sábados por cuestiones obvias: hay muchos eventos y fiestas. Por lo tanto, el lunes sería ese segundo día de franco, además del domingo.

Históricamente, las capacitaciones o talleres de peluquería se realizaban siempre los lunes. Este día se utiliza para capacitarse, por eso las peluquerías se mantiene cerradas.

Además, en algunos lugares el lunes es el día de menor demanda para las peluquerías, por eso es preferible mantenerla cerrada. Hoy es una tradición que puede o no respetarse, aunque en Argentina se mantiene y aplica.

Otras curiosidades sobre el pelo y las peluquerías

peluquería antigua Las celebridades y famosos han tenido una gran influencia en las tendencias de peinados y cortes de cabello a lo largo de la historia.