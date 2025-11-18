Confirmaron los nuevos montos de las multas de tránsito: llegan hasta $5.500.000

Este monto será para aquellos que circulen con menos de 1 gramo de sangre (la ley sanciona desde 0,5) y el máximo para este caso alcanza los $3.000.000, sin poder disminuir este monto por pago anticipado.

En caso de superar el gramo la sanción empieza en $2.000.000 y puede llegar hasta un máximo de $5.500.000.

Multas leves, graves y gravísimas: ¿en cuánto quedaron para este 2026?

Las multas de tránsito leves quedaron fijadas en $50.000. Esto será para aquellos que transgredan la ley pero que no generen un peligro directo e inmediato, como estacionar en zonas prohibidas (doble fila, veredas o rampas).

control de transito Las multas gravísimas fueron fijadas en $500.000.

Las faltas graves quedaron en $350.000. Por ejemplo, esto ocurre cuando un automovilista realiza un giro en "U", circula sin el sistema de silenciador en condiciones o transita transgrediendo las condiciones técnicas del vehículo.

En tanto, las gravísimas, como circular sin licencia de conducir o sin seguro, quedaron en $500.000.

En caso de concurso, es decir, cuando el conductor comete dos o más faltas en simultáneo, deberá pagar $750.000.