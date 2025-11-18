Indignante: encontró una beba recién nacida en la mochila de un baño.

Hallada beba mochila La beba encontrada en la mochila de un baño estaba en buen estado de salud y fue llevada a un hospital para su cuidado. Foto gentileza la100.com

En tanto que varios testigos y personal médico coincidieron en que sin la rápida acción de la empleada del edificio, la historia habría terminado de manera trágica.

Un jefe policial interviniente en el caso informó que “la beba tenía menos de un día de vida. Era una recién nacida pero no había rastro de la madre. Procederemos con la investigación para hallar quién dejó a la niña en el depósito del inodoro de un baño”. En las últimas horas las autoridades revisaban cámaras y registros de acceso al edificio.

La legislación tailandesa contempla penas por abandono de menores. En ese sentido los padres podrían enfrentar hasta tres años de cárcel, multa y procesos según el Código Penal, informaron fuentes locales.

En medio de la delicada situación, trabajadores sociales del hospital activaron protocolos de protección infantil y la beba quedó bajo cuidado médico y en observación.

El caso reavivó ejemplos previos de abandonos en distintos países, que terminaron con rescates milagrosos o investigaciones judiciales. Medios recordaron episodios en Estados Unidos y Reino Unido donde recién nacidos fueron encontrados en condiciones críticas y ante esto, especialistas insisten en promover líneas de ayuda para madres en situación de riesgo para tratar de evitar medidas extremas.

Hallada beba baño Una beba recién nacida fue encontrada abandonada en la mochila del inodoro del baño de un edificio. Foto gentileza eldoce.tv

Las autoridades locales pidieron colaboración ciudadana para lograr identificar a la madre o responsables de la beba, y evaluarán las imágenes de seguridad del edificio para reconstruir los movimientos en el lapso previo al hallazgo de la pequeña.

Mientras las autoridades completan la pesquisa y activan las redes de adopción o tutela temporal, la beba continuará en observación a la espera de información que permita aportar datos que puedan ayudar a esclarecer cómo y por qué ocurrió el lamentable episodio.