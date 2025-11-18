El Presupuesto 2026 es ley: la oposición puso "peros" aunque acompañó con el voto

presupuesto 2026 votacion senado La votación del Presupuesto 2026 en el Senado.

De esa bancada solo los senadores Félix González y Helio Perviú, que responden a Anabel Fernández Sagasti, votaron en contra del Presupuesto 2026.

El otro legislador que no acompañó el proyecto del oficialismo fue Dugar Chappel.

En definitiva, el Presupuesto para el año que viene fue aprobado por 35 a 3.

Las otras dos leyes que se votaron por mayoría este martes fueron Avalúo e Impositiva.

Sí al Presupuesto 2026, aunque con críticas

Buena parte de la oposición aprovechó la sesión para cuestionar el reparto de gastos que planificó el Gobierno provincial de cara al 2026.

Desde el Partido Justicialista se planteó que la aprobación del Presupuesto no significa un “apoyo a la gestión ni un cheque en blanco”. En ese sentido, Cano, como vocera de la bancada, anticipó que el peronismo seguirá de cerca inversión por inversión para que se cumpla lo pautado, especialmente en torno a las obras en las escuelas.

legislatura senadores Solo tres senadores se opusieron al Presupuesto 2026.

También votaron a favor del proyecto del oficialismo, el interbloque de La Unión Mendocina y el senador del Partido Demócrata Armando Magistretti.

Tras la votación en general, todos los bloques opositores se opusieron a algunos artículos en particular.

Quienes directamente votaron en contra del proyecto de Presupuesto fueron González, Perviú y Chappel, los tres con visiones similares.

Endeudamiento para obras y roll ver

El Presupuesto aprobado incluye tres autorizaciones para toma de deuda con fines específicos: la continuidad de la obra de ampliación del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto; la obra del Tren de Cercanías del Este; y reparación o construcción de edificios escolares.

Además, la Legislatura autorizó al Poder Ejectutivo a refinanciar o rollear los vencimientos del año que viene de la deuda pública en dólares.

martin kerchner senado presupuesto 2026 El senador Martín Kerchner habló en el recinto en nombre del oficialismo y defendió el Presupuesto 2026.

"El presupuesto asciende a $5,6 billones y mantiene una marca distintiva de nuestra provincia: el 14% del gasto destinado a obra pública, uno de los niveles más altos del país. Esto permite ampliar el Metrotranvía, avanzar con el Tren de Cercanías, mejorar escuelas, fortalecer hospitales y ejecutar rutas estratégicas que sostienen la producción", aseguró la vicegobernadora y presidenta del Senado, Hebe Casado.

"También logramos reducir la necesidad de financiamiento, porque administramos bien el mantenimiento y ordenamos el gasto", agregó en sus redes sociales.

Avalúo e Impositiva, aprobadas sin el voto del peronismo

Tal cual sucedió en la Cámara de Diputados, el peronismo no acompañó las leyes de Avalúo e Impositiva, que, de todas maneras, fueron aprobadas por amplia mayoría.

"Pasamos de 1.500 tasas a menos de 700, digitalizamos trámites y modernizamos procesos para que el Estado sea más ágil y eficiente. Seguimos bajando impuestos distorsivos: se redujo 30% el Impuesto de Sellos, con un camino claro hacia su eliminación total en 2030. Menos carga sobre el consumo, más justicia tributaria y un esquema progresivo que protege a quienes trabajan", acotó Hebe Casado sobre estos proyectos.

Nota en proceso.