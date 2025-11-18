Crece en Argentina el árbol que tiene la madera más resistente del mundo

Con una madera es reconocida mundialmente por su densidad y durabilidad, lo que lo convierte en uno de los materiales naturales más resistentes del planeta. Este gigante vegetal es un legado vivo que ha acompañado a las comunidades locales y a la naturaleza durante siglos, ofreciendo no solo madera sino también un hábitat para diversas especies.

arbol-guayacán El árbol de guayacán tiene una madera últra resistente.

El árbol con la madera más fuerte del mundo está en Argentina

Hay un dato que llama la atención del guayacán. Es que es un árbol que se caracteriza por su madera tan pesada que puede hundirse en el agua. Su color varía desde marrones oscuros hasta tonos verdes, con vetas que le dan un aspecto único y atractivo. Aunque no se conoce con exactitud su edad, puede vivir varias décadas e incluso siglos, resistiendo las condiciones difíciles de la región chaqueña, como la sequía y suelos pobres.