Decile adiós a la vieja y querida heladerita, la novedosa tendencia para llevar las bebidas en verano

La vieja y querida heladerita que usamos para que las bebidas se conserven frías, será reemplazada por una tendencia mucho mejor y con mayor tecnología.
Durante décadas, la imagen clásica de la playa argentina incluyó reposeras, sombrillas y, por supuesto, la infaltable heladerita azul y blanca. Pero todo indica que ese ícono veraniego está viviendo sus últimos días.
Una nueva tendencia llega para transformar por completo la manera de transportar bebidas y comida: las mochilas térmicas inteligentes.
Pesadas, incómodas y dependientes del hielo, las conservadoras rígidas empiezan a quedar en segundo plano frente a alternativas más prácticas y tecnológicas, mucho más ergonómicas y con más solvencia a la hora de refrescar las diferentes bebidas.
Las familias y grupos de amigos buscan comodidad, menos esfuerzo y mayor autonomía durante sus días de playa o río. En ese escenario, la clásica heladerita ya no convence tanto.
Lo que se viene son las mochilas térmicas e inteligentes, livianas, recargables y diseñadas para acompañar el ritmo actual, estas mochilas térmicas prometen revolucionar el verano 2026.
No necesitan hielo y logran mantener el frío por más de 12 horas, gracias a sus sistemas de refrigeración automática con batería recargable.
Pero la innovación no termina ahí, las flamantes mochilas térmicas inteligentes, tienen un diseño más ergonómico, regulan la temperatura de acuerdo a lo que se almacene.
Como si fuera poco, poseen conectividad con apps móviles que te avisan cuando la temperatura sube o se agota la batería. Tienen modelos con puertos USB y luces LED linternas.
Las marcas que lideran el mercado y los precios
Gigantes del outdoor como Igloo, Coleman y Stanley ya lanzaron sus líneas de mochilas térmicas inteligentes para el verano 2026.
Las ventas se dispararon en las principales playas del país, y además comenzaron a aparecer versiones nacionales más económicas.
En Argentina, los precios de las mochilas térmicas arrancan cerca de los $90.000, aunque hay modelos básicos más accesibles.