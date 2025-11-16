Inicio Sociedad heladera
Heladerita

Decile adiós a la vieja y querida heladerita, la novedosa tendencia para llevar las bebidas en verano

La vieja y querida heladerita en la que solemos llevar a las playas para que la bebida se mantenga fría, será reemplazada por algo más novedoso y tecnológico

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Adiós a la heladerita. La heladerita será reemplazada por mochilas térmicas inteligentes.

Adiós a la heladerita. La heladerita será reemplazada por mochilas térmicas inteligentes.

La vieja y querida heladerita que usamos para que las bebidas se conserven frías, será reemplazada por una tendencia mucho mejor y con mayor tecnología.

heladera1
Cambio. La tradicional heladerita que usamos para que las bebidas se conserven fr&iacute;as, ser&aacute; reemplazada por una tendencia mucho mejor y con mayor tecnolog&iacute;a, las mochilas t&eacute;rmicas.&nbsp;

Cambio. La tradicional heladerita que usamos para que las bebidas se conserven frías, será reemplazada por una tendencia mucho mejor y con mayor tecnología, las mochilas térmicas.

Durante décadas, la imagen clásica de la playa argentina incluyó reposeras, sombrillas y, por supuesto, la infaltable heladerita azul y blanca. Pero todo indica que ese ícono veraniego está viviendo sus últimos días.

Una nueva tendencia llega para transformar por completo la manera de transportar bebidas y comida: las mochilas térmicas inteligentes.

Pesadas, incómodas y dependientes del hielo, las conservadoras rígidas empiezan a quedar en segundo plano frente a alternativas más prácticas y tecnológicas, mucho más ergonómicas y con más solvencia a la hora de refrescar las diferentes bebidas.

Las familias y grupos de amigos buscan comodidad, menos esfuerzo y mayor autonomía durante sus días de playa o río. En ese escenario, la clásica heladerita ya no convence tanto.

Lo que se viene son las mochilas térmicas e inteligentes, livianas, recargables y diseñadas para acompañar el ritmo actual, estas mochilas térmicas prometen revolucionar el verano 2026.

No necesitan hielo y logran mantener el frío por más de 12 horas, gracias a sus sistemas de refrigeración automática con batería recargable.

Pero la innovación no termina ahí, las flamantes mochilas térmicas inteligentes, tienen un diseño más ergonómico, regulan la temperatura de acuerdo a lo que se almacene.

mochilas1
Mochilas inteligentes. Las flamantes mochilas t&eacute;rmicas inteligentes, tienen un dise&ntilde;o m&aacute;s ergon&oacute;mico, regulan la temperatura de acuerdo a lo que se almacene.

Mochilas inteligentes. Las flamantes mochilas térmicas inteligentes, tienen un diseño más ergonómico, regulan la temperatura de acuerdo a lo que se almacene.

Como si fuera poco, poseen conectividad con apps móviles que te avisan cuando la temperatura sube o se agota la batería. Tienen modelos con puertos USB y luces LED linternas.

Las marcas que lideran el mercado y los precios

Gigantes del outdoor como Igloo, Coleman y Stanley ya lanzaron sus líneas de mochilas térmicas inteligentes para el verano 2026.

Las ventas se dispararon en las principales playas del país, y además comenzaron a aparecer versiones nacionales más económicas.

En Argentina, los precios de las mochilas térmicas arrancan cerca de los $90.000, aunque hay modelos básicos más accesibles.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar