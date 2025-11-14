Cómo usar vinagre blanco para eliminar el olor a podrido de la heladera

Te explico cómo eliminar el olor a podido de la heladera usando vinagre

Cuando se llena un queso de moho, un huevo se pudre o unas papas se llenan de partes blancas y blandas, lo primero y principal es retirar el producto en mal estado y vaciar la heladera.

Una vez que la heladera está vacía y desenchufada, prepara una solución de vinagre blanco de limpieza y agua en un atomizador. Rocía todas las partes de la heladera, incluidas las rejillas y cajones. Deja que el vinagre actúe por unos minutos hasta que el olor a podrido comience a desaparecer.

heladera Evita malos olores en la heladera, comprando y consumiendo alimentos de acuerdo a su fecha de vencimiento.

Con una esponja o paño limpio, refriega todas las partes de la heladera. Coloca los alimentos en la heladera nuevamente, clasificándolos por fecha de vencimiento y uso.

Un ingrediente versátil: para qué se usa cada tipo de vinagre

El vinagre de manzana es un ingrediente suave y rico que combina muy bien con ensaladas. Este ingrediente es famoso por sus propiedades y beneficios para la piel, el pelo, las uñas y la salud en general. El vinagre de manzana está presente en muchos procedimientos de belleza, en recetas y trucos.

El vinagre de vino, por su parte, suele utilizarse en la cocina para realzar sabores, marinar carnes, elaborar vinagretas, salsas y como conservante de vegetales encurtidos.

vinagres Cada vinagre posee una intensidad y uso particular.

El vinagre de arroz es menos común y se utiliza principalmente en la cocina. Es un tipo de vinagre suave y más neutro que se emplea para hervir el arroz del sushi y otras recetas asiáticas. El vinagre mejora la cocción y mantiene la textura de los alimentos.

Finalmente, el vinagre de limpieza, suele utilizarse para desincrustar sarro o cal en los baños, griferías, tuberías y electrodomésticos.

El vinagre de limpieza sirve para desinfectar y neutralizar olores en la ropa, cajones, y lugares con humedad; así como se utiliza para eliminar las manchas de moho. Los vinagres de alimentos, también se usan para todo lo anterior, pero son menos efectivos.