Colocar un corcho en la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Los corchos llenan el espacio dentro del refrigerador, lo que significa que hay menos aire que el motor tiene que enfriar. Actúan como moderadores del aire, ayudando a dirigir el frío hacia las áreas que más lo necesitan, de manera más uniforme.

De esta manera, al no tener que trabajar tanto, el motor de la heladera utiliza menos electricidad para mantener la temperatura, lo que se traduce en un ahorro en la factura.

corchos El corcho tiene propiedades que ayudan a que tu heladera no gaste tanta energía.

Como se dijo antes, el corcho natural tiene una estructura de poros microscópicos que absorbe la humedad y los olores, por lo que también es beneficioso en este sentido.

Además de lo mencionado, el corcho también ayuda a mantener un equilibrio de humedad adecuado, evitando que los alimentos frescos que están dentro de la heladera se deterioren rápidamente.

Pasos sencillos: cómo realizar este truco casero

Coloca varios corchos en las estanterías y en los cajones con más espacio vacío. Distribúyelos lejos de las salidas de aire frío para no obstruir su paso. No es necesario llenar la heladera, unos pocos corchos bien ubicados son suficientes para obtener el beneficio.

Si bien es un truco casero útil, no reemplaza el mantenimiento regular de la heladera, como la limpieza periódica, la descongelación o asegurarse de que las gomas de las puertas estén en buen estado.

Con el tiempo, el corcho pierde eficacia y puede acumular humedad o incluso bacterias, por lo que se recomienda reemplazarlo regularmente (cada mes o dos, o cuando se note saturado).