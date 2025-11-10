Colocar un corcho en la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La heladera es uno de los electrodomésticos más usados dentro de casa, y muchos son los trucos caseros que puedes llevar a cabo para preservar y estirar su vida útil. En este sentido, muchos son los que recomiendan colocar un corcho en alguno de los espacios, en un acto que puede ser la solución a distintos tipos de problemas.
El corcho es utilizado en este tipo de trucos por varios motivos. Su material y su estructura son algunos de estos ejemplos. ¿Para qué usarlo en la heladera de casa?
Por qué recomiendan colocar un corcho en la heladera
Se recomienda colocar corchos en la heladera para ahorrar energía al optimizar la circulación del aire frío y reducir los olores. Como si fuese poco esto, también ayuda a la conservación de alimentos.
Los corchos llenan el espacio dentro del refrigerador, lo que significa que hay menos aire que el motor tiene que enfriar. Actúan como moderadores del aire, ayudando a dirigir el frío hacia las áreas que más lo necesitan, de manera más uniforme.
De esta manera, al no tener que trabajar tanto, el motor de la heladera utiliza menos electricidad para mantener la temperatura, lo que se traduce en un ahorro en la factura.
Como se dijo antes, el corcho natural tiene una estructura de poros microscópicos que absorbe la humedad y los olores, por lo que también es beneficioso en este sentido.
Además de lo mencionado, el corcho también ayuda a mantener un equilibrio de humedad adecuado, evitando que los alimentos frescos que están dentro de la heladera se deterioren rápidamente.
Pasos sencillos: cómo realizar este truco casero
- Coloca varios corchos en las estanterías y en los cajones con más espacio vacío.
- Distribúyelos lejos de las salidas de aire frío para no obstruir su paso.
- No es necesario llenar la heladera, unos pocos corchos bien ubicados son suficientes para obtener el beneficio.
Si bien es un truco casero útil, no reemplaza el mantenimiento regular de la heladera, como la limpieza periódica, la descongelación o asegurarse de que las gomas de las puertas estén en buen estado.
Con el tiempo, el corcho pierde eficacia y puede acumular humedad o incluso bacterias, por lo que se recomienda reemplazarlo regularmente (cada mes o dos, o cuando se note saturado).