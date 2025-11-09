Por qué hay que colocar hojas de diario dentro de la heladera

Cada vez que limpiamos la heladera recurrimos a diversos métodos o trucos no solo para desinfectar, sino también para eliminar malos olores.
Aunque no lo creas, existe un truco para limpiar la heladera que involucra al papel de diario o periódico. A continuación te explicamos cómo realizarlo.
¿Por qué hay que poner un diario dentro de la heladera?
Gracias a este truco no solo podrás limpiar y dejar impecable el interior de la heladera, sino que también podrás conservar en mejor estado los alimentos, ya que el mal olor no se impregnará en ellos.
El papel de diario o periódico posee un gran poder absorbente, por eso muchos lo usan para que sus mascotas hagan sus necesidades y por eso es un gran aliado para absorber la humedad de la heladera y atrapar todos los malos olores.
El truco consiste en colocar algunas hojas de papel diario o hacer bolitas/pelotitas y colocarlas en puntos específicos de la heladera donde sientas que hay aroma desagradable, como por ejemplo las esquinas inferiores, el cajón de las verduras o carnes, así como la puerta.
Con el paso de los días los malos olores de la heladera se esfumarán y será momento de sacarlas y tirarlas a la basura. Si es necesario, puedes colocar unas bolas de periódico nuevas.
¿Cómo quitar las manchas amarillas de la heladera?
Si has percibido que las partes blancas de la heladera están llenas de manchas amarillas, a continuación te enseñaremos una preparación que sirve para limpiarlas.
Mezcla agua caliente, detergente y el jugo de 1 limón. Luego pulveriza el líquido por el interior y exterior de la heladera y pasa una esponja o trapo para retirar los restos de suciedad que tenga. Tras la limpieza, se puede desinfectar con un paño mojado en vinagre blanco o lejía.