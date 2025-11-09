Por qué hay que colocar hojas de diario dentro de la heladera

Papel diario El papel diario sirve para limpiar la heladera.

El papel de diario o periódico posee un gran poder absorbente, por eso muchos lo usan para que sus mascotas hagan sus necesidades y por eso es un gran aliado para absorber la humedad de la heladera y atrapar todos los malos olores.

El truco consiste en colocar algunas hojas de papel diario o hacer bolitas/pelotitas y colocarlas en puntos específicos de la heladera donde sientas que hay aroma desagradable, como por ejemplo las esquinas inferiores, el cajón de las verduras o carnes, así como la puerta.

Con el paso de los días los malos olores de la heladera se esfumarán y será momento de sacarlas y tirarlas a la basura. Si es necesario, puedes colocar unas bolas de periódico nuevas.

¿Cómo quitar las manchas amarillas de la heladera?

Si has percibido que las partes blancas de la heladera están llenas de manchas amarillas, a continuación te enseñaremos una preparación que sirve para limpiarlas.

Mezcla agua caliente, detergente y el jugo de 1 limón. Luego pulveriza el líquido por el interior y exterior de la heladera y pasa una esponja o trapo para retirar los restos de suciedad que tenga. Tras la limpieza, se puede desinfectar con un paño mojado en vinagre blanco o lejía.