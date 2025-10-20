Con el paso del tiempo, el papel aluminio ha tomado gran protagonismo en el mundo de los trucos caseros, y ahora son muchas las personas que lo usan en diferentes electrodomésticos. En este sentido, uno de los más recomendados es la heladera.
Para qué sirve colocar papel aluminio en la heladera: truco casero efectivo
Gracias al papel aluminio, puedes obtener grandes beneficios en la heladera de casa. ¿Para qué sirve en realidad?
La incorporación de elementos caseros en la heladera de casa es efectiva para resolver diferentes problemas presentes en el electrodoméstico, como la acumulación de hielo y el enfriamiento deficiente, solo por nombrar algunos.
Para qué sirve colocar papel de aluminio en la heladera
En concreto, colocar bolas o láminas de papel aluminio en la heladera ayuda a mejorar la circulación del frío, reduce la acumulación de hielo, disminuye el consumo de energía y hace la limpieza mucho más sencilla.
Como si fuese poco, este truco casero también puede servir para sellar la puerta de la heladera y evitar otro de los problemas comunes en el electrodoméstico.
Sucede que, al ser un buen conductor térmico, el papel aluminio ayuda a que el frío se distribuya de manera más uniforme en el interior del congelador.
Por otro lado, este truco casero también evita que el hielo se adhiera fuertemente a las paredes del congelador, logrando que el motor de la heladera trabaje con menos exigencia y presión.
Esto hace que el consumo de la electricidad de la heladera sea menor, y evita sorpresas en la factura de luz. Al eliminar la presencia de hielo en el congelador, también facilita la limpieza del electrodoméstico.
Ya lo sabes, para obtener mejores resultados, puedes colocar varias bolas de papel de aluminio distribuidas por distintas partes de la heladera. ¿Conocías este truco casero?
Cada cuánto tiempo se recomienda limpiar una heladera y cómo hacerlo
Se recomienda una limpieza semanal para la mayoría de los alimentos de tu heladera, aunque la limpieza profunda del electrodoméstico debe ser mensual o cada tres meses.
Para limpiar tu heladera, primero debes desconectarla y vaciarla, luego deberás limpiar el interior con agua tibia y jabón suave, desinfectando con una solución de vinagre blanco y agua si lo deseas. Finalmente seca bien todas las superficies y estantes.