Para qué sirve colocar papel aluminio en la heladera: truco casero efectivo

Como si fuese poco, este truco casero también puede servir para sellar la puerta de la heladera y evitar otro de los problemas comunes en el electrodoméstico.

Sucede que, al ser un buen conductor térmico, el papel aluminio ayuda a que el frío se distribuya de manera más uniforme en el interior del congelador.

Por otro lado, este truco casero también evita que el hielo se adhiera fuertemente a las paredes del congelador, logrando que el motor de la heladera trabaje con menos exigencia y presión.

heladera, papel aluminio La limpieza de la heladera puede ser facilitada gracias al uso del papel aluminio.

Esto hace que el consumo de la electricidad de la heladera sea menor, y evita sorpresas en la factura de luz. Al eliminar la presencia de hielo en el congelador, también facilita la limpieza del electrodoméstico.

Ya lo sabes, para obtener mejores resultados, puedes colocar varias bolas de papel de aluminio distribuidas por distintas partes de la heladera. ¿Conocías este truco casero?

Cada cuánto tiempo se recomienda limpiar una heladera y cómo hacerlo

Se recomienda una limpieza semanal para la mayoría de los alimentos de tu heladera, aunque la limpieza profunda del electrodoméstico debe ser mensual o cada tres meses.

Para limpiar tu heladera, primero debes desconectarla y vaciarla, luego deberás limpiar el interior con agua tibia y jabón suave, desinfectando con una solución de vinagre blanco y agua si lo deseas. Finalmente seca bien todas las superficies y estantes.