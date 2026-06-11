Cómo afilar tus cuchillos en casa usando papel aluminio: truco casero efectivo

La teoría detrás de este truco casero es que el contacto repetido del cuchillo con las múltiples capas de aluminio puede ayudar a eliminar pequeñas irregularidades presentes en el borde de la hoja. De esta manera, se consigue una sensación de mayor precisión al momento de cortar determinados alimentos.

Pasando en limpio, el paso a paso debe seguirse como se muestra a continuación:

Cortar un trozo amplio de papel aluminio.

Doblarlo entre seis y ocho veces para aumentar su grosor.

Colocar el aluminio sobre una superficie firme.

Realizar entre 20 y 30 cortes completos con el cuchillo.

Limpiar la hoja con un paño seco antes de utilizarla nuevamente.

afilar cuchillo con papel aluminio (1) Si tu cuchillo está muy desgastado, es preferible que recurras a otros materiales.

Como puedes ver, y en cuestión de minutos, los cuchillos de tu cocina pueden quedar perfectamente afilados. Si uno de tus cubiertos presenta un desgaste importante, lo recomendable es que recurras a un sistema de afilado adecuado.

Consejos para cuidar el filo de tus cuchillos

Además de utilizar este método con papel aluminio, existen hábitos que ayudan a prolongar la vida útil de cualquier cuchillo. Entre ellos se destacan evitar cortar sobre superficies muy duras, lavar la hoja a mano y guardarla en un lugar protegido para evitar golpes.

El papel aluminio, más allá de sus usos habituales, se suma así a la lista de trucos caseros que pueden resultar útiles en el día a día.